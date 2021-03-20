За сутки в Эстонии выявлено 1250 случаев заражения коронавирусом, скончались 11 человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 767 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 580 в Таллинне. В Ида-Вирумаа прибавилось 107.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 1531,1 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 19,8%.

По состоянию на утро 20 марта в больницах находятся 656 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждаются 72 пациента, из которых на управляемом дыхании 50 человек.

За сутки скончались 11 больных коронавирусом — две 91-летних женщины, две 90-летних женщины, две 82-летних женщины и 82-летний мужчина, 80-летний мужчина, 78-летний мужчина, 61-летний мужчина и 59-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 780 зараженных коронавирусом.

В Эстонии вакцинированы против COVID-19 уже 163 936 человек, две дозы получили 56 946 человек.

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