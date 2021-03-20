За сутки в Эстонии выявлено 1250 случаев заражения коронавирусом, скончались 11 человек(88)
Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 767 человек. 580 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн.
В Ида-Вирумаа добавилось 107, в Ляэне-Вирумаа — 87, в Тартумаа — 49, в Вильяндимаа — 33, на Сааремаа — 32, в Рапламаа и Йыгевамаа — по 23 новых случая заражения. В Ляэнемаа добавилось 17, в Валгамаа — 13, в Пярнумаа — 12, в Вырумаа — 11, в Пылвамаа — 8, на Хийумаа — 4 и в Ярвамаа — 2 новых случая заражения. В случае 62 положительных результатов место жительства больных в регистре народонаселения не указано.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 1531,1 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 19,8% от общего количества сделанных тестов.
В течение суток было открыто в общей сложности 90 новых историй болезни с COVID-19. В больничном лечении нуждается 656 пациентов.
По состоянию на утро 20 марта в Эстонии в больничном лечении нуждаются 656 человек с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 72 пациентам, из которых 50 человек, в свою очередь, находятся на искусственной вентиляции легких.
Было открыто 90 новых историй болезни с COVID-19. За сутки выписали 82 человека, 26 человек перевели в отделение, не связанное с COVID-19.
За сутки скончалось 11 человек с коронавирусом: две 91-летние женщины, две 90-летние женщины, две 82-летние женщины и 82-летний мужчина, 80-летний мужчина, 78-летний мужчина, 61-летний мужчина и 59-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 780 человек с коронавирусом.
На сегодня в больницах завершено 4825 случаев заболевания COVID-19 у 4650 человек.
По состоянию на 20 марта выздоровели 67 498 человек. Из них истории болезни 47 965 человек (71,1%) завершены, у 19 533 человек (28,9%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.
С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено более 1 078 585 тестов на вирус SARS-CoV2. Всего был получен 94 028 положительных первичных результатов (8,7% от общего количества тестов). С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.
В Эстонии против COVID-19 привиты 163 936 человек, две дозы вакцины получили 56 946 человек.
По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии вакцинацию прошли 163 936 человек, из которых 106 990 человек получили одну дозу, а 56 946 человек — обе дозы. За сутки было введено 8634 дозы. В общей сложности было введено 220 882 дозы вакцины. Каждый восьмой взрослый вакцинирован как минимум одной дозой прививки против COVID-19.
Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, с большей вероятностью подверженных заражению или же более тяжелому течению заболевания, предотвращение и снижение заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечение нормального функционирования общества.
В приоритетном порядке возможность вакцинации предлагается медицинским работникам и сотрудникам учреждений сферы здравоохранения, персоналу и жильцам домов престарелых, а также людям старше 70 лет и категориям пациентов с определенными диагнозами, у которых COVID-19 может протекать в более тяжелой форме ввиду состояния здоровья. Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины от COVID-19, вакцинация станет доступной для других целевых групп и населения в целом.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.