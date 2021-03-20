За сутки в Эстонии выявлено 1250 случаев заражения коронавирусом, скончались 11 человек

Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 767 человек. 580 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн.

В Ида-Вирумаа добавилось 107, в Ляэне-Вирумаа — 87, в Тартумаа — 49, в Вильяндимаа — 33, на Сааремаа — 32, в Рапламаа и Йыгевамаа — по 23 новых случая заражения. В Ляэнемаа добавилось 17, в Валгамаа — 13, в Пярнумаа — 12, в Вырумаа — 11, в Пылвамаа — 8, на Хийумаа — 4 и в Ярвамаа — 2 новых случая заражения. В случае 62 положительных результатов место жительства больных в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 1531,1 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 19,8% от общего количества сделанных тестов.

В течение суток было открыто в общей сложности 90 новых историй болезни с COVID-19. В больничном лечении нуждается 656 пациентов.

По состоянию на утро 20 марта в Эстонии в больничном лечении нуждаются 656 человек с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 72 пациентам, из которых 50 человек, в свою очередь, находятся на искусственной вентиляции легких.

Было открыто 90 новых историй болезни с COVID-19. За сутки выписали 82 человека, 26 человек перевели в отделение, не связанное с COVID-19.

За сутки скончалось 11 человек с коронавирусом: две 91-летние женщины, две 90-летние женщины, две 82-летние женщины и 82-летний мужчина, 80-летний мужчина, 78-летний мужчина, 61-летний мужчина и 59-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 780 человек с коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 4825 случаев заболевания COVID-19 у 4650 человек.

По состоянию на 20 марта выздоровели 67 498 человек. Из них истории болезни 47 965 человек (71,1%) завершены, у 19 533 человек (28,9%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.