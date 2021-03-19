Coop Pank пожертвовал полсотни компьютеров нарвским школьникам
Подаренные компьютеры будут настроены для школьников студентами Нарвского колледжа Тартуского университета. Затем мэрия Нарвы передаст подготовленные подарки тем семьям, которые испытывают наибольшую нехватку компьютеров. Идея банка была претворена в жизнь благодаря поддержке Союза защиты детей, который продолжает осуществление начавшегося год назад в виде гражданской инициативы благотворительного проекта ”Компьютер каждому школьнику”.
Проектный менеджер Союза защиты детей Иреэн Кангро отметила, что поступающая из регионов информация указывает на то, что компьютеров в настоящее время больше всего не хватает в нарвских семьях.
”Обязательное обучение онлайн вошло в нашу жизнь, что привело к увеличению спроса на домашние компьютеры. В Нарве, как и в других частях Эстонии, еще есть семьи без компьютеров для детей школьного возраста или только с одним компьютером на нескольких школьников. Еще до наступления коронакризиса мы отмечали востребованность компьютеров среди учащихся школ, так что проблема не перестанет быть актуальной и после окончания текущего кризиса”, — пояснила Иреэн Кангро, с благодарностью комментируя пожертвование Coop Pank.
Член правления Coop Pank Хейкко Мяэ заявил, что миссия банка заключается в развитии жизни в каждом уголке Эстонии. ”Ради этого мы прилагаем повседневные усилия, предлагая жителям и предприятиям нашей страны выгодные банковские услуги и гибкие финансовые решения. К тому же для нас очень важно стимулировать устойчивое развитие, и найти применение ставшему ненужным оборудованию — хорошая возможность для этого”, — сказал Хейкко Мяэ.
Он добавил, что поскольку почти весь персонал Coop Pank может работать удаленно, а для этого имеются ноутбуки, около полусотни настольных компьютеров HP в помещениях банка оказалось не у дел. ”HP Prodesk — настольные компьютеры бизнес-класса, ставшие популярными благодаря высокому качеству и долговечности. Большинство пожертвованных компьютеров имеют лицензию Windows 10 Pro”, — уточнил Хейкко Мяэ.
”Очень приятно, что при участии Союза защиты детей эти компьютеры обретут второе дыхание. Мы надеемся, что они принесут пользу нарвским школьникам как в период дистанционного обучения, так и в дальнейшем”, — сказал Хейкко Мяэ и призвал другие эстонские компании проанализировать актуальность имеющихся у них компьютеров и по возможности пожертвовать часть Союзу защиты детей.
В рамках благотворительного проекта ”Компьютер каждому школьнику” в семьях с детьми школьного возраста уже появилось более 2300 компьютеров. Но школы сообщают, что нуждающихся в компьютерах учащихся по меньшей мере столько же, сколько уже получивших такие полезные подарки.
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