Ученые, создавшие вакцину против COVID-19: на очереди лекарство от рака
Озлем Туречи, основавшая вместе с мужем Угуром Сахином немецкую компанию BioNTech, в момент, когда в прошлом году пришла весть о неизвестном вирусе, поражающем людей в Китае, как раз работала над тем, как использовать иммунную систему организма для борьбы с опухолями.
Буквально сразу учёные решили применить технологию, которую они исследовали в течение двух десятилетий, для борьбы с новой угрозой.
В Великобритании было разрешено использовать мРНК-вакцину BioNTech в декабре, спустя неделю она была одобрена и в США. Многие другие страны последовали их примеру, и с тех пор десятки миллионов людей во всем мире получили дозу вакцины, разработанной совместно с американским фармацевтическим гигантом Pfizer.
”Время приносит свои плоды, если хватает смелости принимать важные решения и верить в то, что, имея отличную команду, можно решить любую проблему и преодолеть любое препятствие, которое может встретиться на вашем пути в любой момент”, — сказала Туречи в интервью Associated Press.
Одной из самых серьёзных проблем для небольшой компании из Майнца оказалось проведение крупномасштабных клинических испытаний в разных регионах и ускорение производственного процесса для удовлетворения мирового спроса.
Компания заручилась поддержкой не только Pfizer, но и китайской Fosun Pharma, ”чтобы получить средства, возможности расширения и географический охват, которых у нас не было”, — объяснила Туречи.
Одним из главных уроков, извлечённых ею и её коллегами из этого процесса, было ”насколько важно сотрудничество и взаимодействие на международном уровне”.
Родившаяся в Германии в семье турецких иммигрантов Туречи рассказала, что компания с самого начала обратилась к медицинским надзорным органам, желая иметь гарантию, что новый тип вакцины пройдёт строгую проверку.
”Утверждение лекарства или вакцины — это процесс, в котором задается много вопросов, задействовано много экспертов и проводятся научные дискуссии и внешняя экспертная оценка всех данных”, — сказала она.
Говоря о европейской панике, случившейся на этой неделе из-за вакцины от коронавируса, выпущенной их британско-шведским конкурентом AstraZeneca, Туречи отвергла идею о том, что учёные, участвующие в разработке вакцины, решили пойти каким-то простым путём.
”Существует очень жёсткий процесс проверок, и он не прекращается после утверждения вакцины, — сказала она. — Фактически он продолжается сейчас по всему миру там, где регулирующие органы используют системы отчётности для проверки и оценки любых наблюдений, связанных с нашей или другими вакцинами”.
Туречи и её коллеги тоже сделали прививки BioNTech.
По мере того, как компания BioNTech во время пандемии становится всё известнее, растёт и её финансовое благополучие, появляются столь необходимые средства, которые компания сможет использовать для достижения своей первоначальной цели — разработки нового лекарства от рака.
Вакцины производства BioNTech-Pfizer и их американский конкурент Moderna используют матричную РНК — мРНК, — передающую телу человека информацию по созданию белков, которые заставляют его атаковать определенный вирус. Тот же принцип можно использовать, чтобы заставить иммунную систему бороться с опухолями.
”У нас есть несколько различных противораковых вакцин на основе мРНК”, — поделилась Туречи.
На вопрос, когда подобное лечение станет доступно, Туречи ответила: ”Это очень сложно предсказать в процессе инновационного развития. Но мы надеемся, что всего через пару лет вакцины от рака у нас уже будут готовы на таком уровне, что мы сможем предлагать их людям”.
На данный момент Туречи и Сахин пытаются обеспечить государства полным объёмом вакцин, заказанных правительством, и обеспечить эффективное реагирование на любую новую мутацию вируса.
В пятницу паре учёных пришлось найти время в своём плотном расписании для того, чтобы получить высшую награду Германии — Орден ”За заслуги” из рук президента Франка-Вальтера Штайнмайера. На церемонии присутствовала канцлер Германии Ангела Меркель, которая и сама является квалифицированным учёным.
”Это действительно большая честь, — сказала Туречи о награде. — Мы с мужем очень тронуты”.
Но она настаивает на том, что разработка вакцины — это работа многих.
”Речь идет о труде многих людей, всей нашей команды в BioNTech, всех партнёров-участников, а также правительств и регулирующих органов, которые работали все вместе, осознавая безотлагательность этого дела. Эта награда — это признание всей этой большой работы и чествование науки”.
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