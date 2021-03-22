Ученые, создавшие вакцину против COVID-19: на очереди лекарство от рака

Озлем Туречи, основавшая вместе с мужем Угуром Сахином немецкую компанию BioNTech, в момент, когда в прошлом году пришла весть о неизвестном вирусе, поражающем людей в Китае, как раз работала над тем, как использовать иммунную систему организма для борьбы с опухолями.

Буквально сразу учёные решили применить технологию, которую они исследовали в течение двух десятилетий, для борьбы с новой угрозой.

В Великобритании было разрешено использовать мРНК-вакцину BioNTech в декабре, спустя неделю она была одобрена и в США. Многие другие страны последовали их примеру, и с тех пор десятки миллионов людей во всем мире получили дозу вакцины, разработанной совместно с американским фармацевтическим гигантом Pfizer.

”Время приносит свои плоды, если хватает смелости принимать важные решения и верить в то, что, имея отличную команду, можно решить любую проблему и преодолеть любое препятствие, которое может встретиться на вашем пути в любой момент”, — сказала Туречи в интервью Associated Press.

Одной из самых серьёзных проблем для небольшой компании из Майнца оказалось проведение крупномасштабных клинических испытаний в разных регионах и ускорение производственного процесса для удовлетворения мирового спроса.

Компания заручилась поддержкой не только Pfizer, но и китайской Fosun Pharma, ”чтобы получить средства, возможности расширения и географический охват, которых у нас не было”, — объяснила Туречи.

Одним из главных уроков, извлечённых ею и её коллегами из этого процесса, было ”насколько важно сотрудничество и взаимодействие на международном уровне”.

Родившаяся в Германии в семье турецких иммигрантов Туречи рассказала, что компания с самого начала обратилась к медицинским надзорным органам, желая иметь гарантию, что новый тип вакцины пройдёт строгую проверку.

”Утверждение лекарства или вакцины — это процесс, в котором задается много вопросов, задействовано много экспертов и проводятся научные дискуссии и внешняя экспертная оценка всех данных”, — сказала она.