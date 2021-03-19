В ближайшие недели вакцинация работников первой линии будет приостановлена

Решение экспертной комиссии по иммунопрофилактике вводить вакцину AstraZeneca в первую очередь людям старше 60 лет, по словам министра здоровья и труда Танеля Кийка, поддерживает нынешнюю политику Эстонии в области вакцинации, которая сосредоточена на вакцинации в первую очередь пожилых людей, сообщает "Актуальная камера".

Если до сих пор вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna использовались в основном для вакцинации пожилых людей, то теперь к ним присоединилась и вакцина AstraZeneca, которая до сих пор вводилась более молодым работникам первой линии. Однако это означает, что вакцинация работников первой линии не будет в ближайшие недели приоритетной задачей.

"Учитывая, что поставки вакцины AstraZeneca на этой неделе и на следующей неделе очень скромные — 2400 доз на этой неделе и 4800 ожидается на следующей, то весь процесс вакцинации будет сосредоточен на группах риска, с упором на пожилых людей, также и вакциной AstraZeneca", — сказал министр здоровья и труда Танель Кийк.

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