Ратас — спикерам парламентов Латвии и Финляндии: больницы в Эстонии перегружены, но справляются

Ратас подтвердил коллеге из Финляндии, что у Эстонии близкие и теплые отношения с Финляндией на всех уровнях. ”К сожалению, сейчас по обе стороны Финского залива мы вынуждены бороться с коронавирусом”, — признал Ратас. По его словам, в Эстонии ситуация с COVID-19 очень сложная. ”Больницы перегружены, но справляются. Наши врачи и медицинские работники выполняют работу, достойную благодарности. Вакцинация продвигается, хоть и не так быстро, как нам того хотелось бы. Около трети членов Рийгикогу вчера получили первую дозу вакцины”, — рассказал Ратас спикеру парламента Финляндии.

На видеовстрече со спикером парламента Латвии Ратас также говорил о борьбе с коронавирусом. Он поблагодарил Латвию за помощь, предложенную эстонским больницам. На данный момент больницы еще справляются с лечением пациентов. ”Ситуация с распространением коронавируса в Эстонии очень сложная. Мы надеемся, что введенные ограничения и растущее число вакцинированных в ближайшее время дадут положительный эффект”, — сказал Ратас.

На видеовстрече коллеги из Эстонии и Латвии обсудили опыт дистанционной работы во время кризиса. Также обсудили двустороннее сотрудничество, проект Rail Baltic, синхронизацию электросистем Балтийских государств с остальной Европой и поддержку восточных партнеров в развитии демократии.

”У Эстонии и Латвии много общего. Парламенты наших государств тесно сотрудничают в рамках Балтийской ассамблеи, — сказал Ратас. — У Балтийских государств общие цели и вызовы. Надеюсь, что, когда закончится связанный с коронавирусом кризис, мы снова найдем возможности встретиться лично, чтобы поделиться опытом и укрепить сотрудничество”.

Спикеры парламентов Финляндии и Латвии поздравили Юри Ратаса со вступлением на новую должность и выразили надежду на продолжение тесного сотрудничества на парламентском уровне. Ратас выразил надежду на то, что в августе, когда Эстония будет отмечать 30 годовщину восстановления независимости, коллеги смогут посетить Эстонию.