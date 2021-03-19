Финляндия приостанавливает вакцинацию препаратом AstraZeneca(8)
По сообщению Ведомства здравоохранения и социального развития (THL), речь идет о крайне редких симптомах. С другой стороны, пока нельзя с полной уверенностью утверждать, что случаи связаны с прививкой, пишет Yle.
Получивших прививку AstraZeneca просят внимательно следить за состоянием здоровья, которое может ухудшиться спустя трое суток после вакцинации. Следует срочно обратиться к врачу, если человек почувствует усиливающуюся головную боль или же на теле станут появляться синяки.
Ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) провело проверку вакцины от коронавируса AstraZeneca и пришло к заключению, что вакцина эффективна и безопасна для использования.
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