Полиция предупреждает об активизировавшихся банковских мошенниках

По словам руководителя криминального бюро Идаской префектуры Райнета Юузе, в феврале сообщений о мошенниках, которые представляются сотрудниками банка, стало меньше, но сейчас они стали вновь проявлять активность.

„На какое-то время они сместили фокус на другие страны, например, от коллег из Латвии знаем, что мошенники стали чаще беспокоить тамошних жителей. Это может быть связано с тем, что жители Эстонии лучше проинформированы о такой схеме и такой обман уже не очень удается. После небольшой паузы вновь стали пытаться обмануть жителей Эстонии", — сказал Юузе.

Если раньше мошенники пытались звонить с номеров, похожих на номер линии поддержки клиентов банка, то теперь звонки поступают с номеров с кодами разных стран или вообще с закрытых номер, которые не высвечиваются.

„Отвечая на звонок с чужого номера, всегда надо быть внимательным и сохранять критическое мышление вне зависимости от того, что вам говорят. Если мошенник сообщает, что на вашем счету происходят сомнительные сделки, положите трубку и зайдите сами на свой счет, не передавая никаких данных звонящему, либо сами позвоните в свой банк", — говорит руководитель криминального бюро.

Мошенники всяческими способами пытаются получить доступ в вашему банковскому счету и для этого у человека могут спросить или попросить подтвердить признак пользователя интернет-банка или личный код. "После этого они просят ввести пароли Smart-ID. Мошенник поясняет, что это необходимо для восстановления безопасности счета, а на самом деле таким способом они заходят счет человека и переводят оттуда деньги на подконтрольные себе счета", — пояснил он. Мошенники беседуют на русском языке.

По имеющейся у полиции информации, такие звонки на этой неделе получили около 40 человек, большинство из которых были осведомлены о мошенничестве и не дали себя обмануть.