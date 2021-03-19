Департамент Лекарственных средств завершил оценку летального случая с сотрудником Спасательного департамента после вакцинации

"Согласно критериям Всемирной организации здоровья ( ВОЗ ) нет твердой причинной связи, но нельзя исключать связь расстройства здоровья с введением вакцины. Это ожидаемый результат при оценке единичного случая возможного побочного действия, дальнейший анализ причинной связи будет проходить на основании собранных на международном уровне в Европейском агентстве по лекарственным средствам подобных сообщений", - говорится в пресс-релизе Департамента лекарственных средств.

Департамент получил 3 марта сообщение о смерти 31-летнегомужчины, которого 17 февраля вакцинировали препаратом AstraZeneca. После прививки у мужчины были обычные побочные явления, которые через пару дней в основном прошли, но через 10 дней после вакцинации возникла тромбоцитопения и тромбоз мозговой артерии, что потребовало больничного лечение и закончилось смертью.