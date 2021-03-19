Погода на выходных: из дома выйти вряд ли захочется!
В Таллинне в субботу, начиная с полудня, пойдет снег. С повышением температуры воздуха он превратится в ночь на воскресенье в снег с дождем.
Синоптики дали для Таллинна на субботу штормовое предупреждение. Утром усилится юго-западный ветер до 8-12 метров в секунду, порывами до 15 метров в секунду. Днем ожидается еще большее усиление силы ветра - до 15, а порывами до 17-20 метров в секунду.
В воскресенье снег с дождем продолжится до 15 часов. Ветер юго-западный до 8 метров в секунду.
По прогнозу за выходные выпадет до 8 см снега. Температура ожидается в пределах от -8 до +3 градусов, поэтому дороги местами могут быть скользкими.
Прогноз синоптиков по остальной Эстонии
Суббота, 20.03
Ночью: Переменная облачность, без осадков. Ветер переменный 1-7 м/с, после полуночи - юго-западный, на севере Эстонии усилится до 5-10, на побережье - порывами до 14 м/с. Температура воздуха -4...-10, на материке местами до -13°С.
Днем: Начиная с севера облачность уплотнится, и в первой половине дня к северным районам подойдет зона снега, которая будет медленно распространяться на юг, местами возможна метель. Ветер юго-западный 6-11, порывами до 16 м/с, на побережье 8-14, порывами до 17-20 м/с. Температура воздуха 0..-3, на побережье островов до +2°С.
Воскресенье, 21.03
Ночью: Облачно. Пройдёт снег, на западе Эстонии также мокрый снег и дождь. Местами метель. Ветер юго-западный 6-11, порывами до 15, на побережье до 17 м/с, к утру ветер ослабеет и развернется к западной четверти. Температура воздуха на востоке Эстонии -2...-4, в западных районах -1...+2°С. Высокая опасность гололёда!
Днем: До обеда облачно, пройдёт снег и мокрый снег. Во второй половине дня, начиная с северо-запада, облачность поредеет и вероятность осадков уменьшится. Ветер западной четверти 5-11, начиная с островов, постепенно развернется к северо-западному направлению и усилится порывами до 15, на островах - 10-14, порывами до 18 м/с. Температура воздуха 0...+4°С. Сохранится опасность гололеда!
Понедельник, 22.03
Ночью: Ясно или малооблачно, в основном без осадков, только на юго-западе Эстонии в начале ночи возможен снег. Ветер северо-западный 5-11, на побережье порывами до 15, в начале ночи до 17 м/с. Температура воздуха 0...-6°С
Днем: Облачность уплотнится и во многих местах пройдет снег. Ветер западной четверти 3-9, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха -1...+3°С
Вторник, 23.03
Ночью: Облачно с прояснениями. Местами пройдет снег. Ветер переменный 1-6 м/с. Температура воздуха во внутренних районах -3...-8, на побережье и в южной Эстонии 0...-3°С
Днем: Переменная облачность, без осадков. Ветер переменный 2-8 м/с. Температура воздуха в восточной Эстонии и на побережье +1...+4, на западе страны +5...+8°С.