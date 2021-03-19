Погода на выходных: из дома выйти вряд ли захочется!

В Таллинне в субботу, начиная с полудня, пойдет снег. С повышением температуры воздуха он превратится в ночь на воскресенье в снег с дождем.

Синоптики дали для Таллинна на субботу штормовое предупреждение. Утром усилится юго-западный ветер до 8-12 метров в секунду, порывами до 15 метров в секунду. Днем ожидается еще большее усиление силы ветра - до 15, а порывами до 17-20 метров в секунду.

В воскресенье снег с дождем продолжится до 15 часов. Ветер юго-западный до 8 метров в секунду.

По прогнозу за выходные выпадет до 8 см снега. Температура ожидается в пределах от -8 до +3 градусов, поэтому дороги местами могут быть скользкими.





Прогноз синоптиков по остальной Эстонии

Суббота, 20.03

Ночью: Переменная облачность, без осадков. Ветер переменный 1-7 м/с, после полуночи - юго-западный, на севере Эстонии усилится до 5-10, на побережье - порывами до 14 м/с. Температура воздуха -4...-10, на материке местами до -13°С.

Днем: Начиная с севера облачность уплотнится, и в первой половине дня к северным районам подойдет зона снега, которая будет медленно распространяться на юг, местами возможна метель. Ветер юго-западный 6-11, порывами до 16 м/с, на побережье 8-14, порывами до 17-20 м/с. Температура воздуха 0..-3, на побережье островов до +2°С.

Воскресенье, 21.03

Ночью: Облачно. Пройдёт снег, на западе Эстонии также мокрый снег и дождь. Местами метель. Ветер юго-западный 6-11, порывами до 15, на побережье до 17 м/с, к утру ветер ослабеет и развернется к западной четверти. Температура воздуха на востоке Эстонии -2...-4, в западных районах -1...+2°С. Высокая опасность гололёда!

Днем: До обеда облачно, пройдёт снег и мокрый снег. Во второй половине дня, начиная с северо-запада, облачность поредеет и вероятность осадков уменьшится. Ветер западной четверти 5-11, начиная с островов, постепенно развернется к северо-западному направлению и усилится порывами до 15, на островах - 10-14, порывами до 18 м/с. Температура воздуха 0...+4°С. Сохранится опасность гололеда!

Понедельник, 22.03