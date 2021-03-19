КАРТА | Исследование ТУ показывает: ситуация с COVID-19 в Эстонии в ближайшее время будет только ухудшаться

По словам профессор микробиологии Тартуского университета Танеля Тенсона, который руководит мониторингом, свежие данные показывают, что уровень распространения COVID-19 равномерно высок по всей Эстонии.

"Если в предыдущие недели больше всего инфицированных было прежде всего в Северной Эстонии, то результаты этой неделе показывают, что вирус двинулся на юг, поэтому нужно быть готовым к ухудшению там эпидемиологической ситуации", — пояснил Тенсон.

По техническим причинам на сей раз на карте нет данных по Пайде и Валга.

Пробы сточных вод берут на анализ на предмет наличия в них коронавируса еженедельно во всех уездных центрах и городах с населением свыше 10 000 человек.