Неделя в Беларуси: Тихановская зовет Лукашенко на диалог, чтобы мирно разрешить кризис

Белорусы устали от постоянных арестов и насилия в стране. Оппозиция предлагает идею с переговорами, которую озвучила Светлана Тихановская. Идея о разрешении кризиса стала самой обсуждаемой темой недели в Беларуси.

Ненасильственный протест и честный голос

18 марта Светлана Тихановская выступила с видеообращением к белорусам, в котором призвала их проголосовать на платформе ”Голос” за переговоры с режимом Александра Лукашенко.

В своем обращении лидер оппозиции впервые сама назвала себя лидером, избранным белорусским народом, и объявила о начале общенационального голосования. Также Тихановская подчеркнула, что белорусы выбирают не оружие, а ненасильственный протест и честный голос.

"Каждый из вас знает, что в стране кризис. И разрешить его мы можем мирным путем — через переговоры при международном посредничестве. <…> Перед 25 марта вместе с Координационным советом, ByPol (силовики, которые перешли на сторону оппозиции ), фондами солидарности и другими демократическими силами мы запускаем большое голосование на платформе ”Голос”. Наша с вами общая задача — сделать так, чтобы проголосовал каждый ответственный белорус — и тогда уже ко Дню Воли мы увидим первые результаты" — заявила экс-кандидат в президенты.

По словам Тихановской, переговоры помогут разрешить кризис в стране, причина которого в том, что ”власть удерживает человек, который проиграл выборы”.

"Он отказался уходить с поста, плюнув в лицо миллионам белорусов. Он пытается управлять страной с помощью насилия и репрессий, хотя даже это не заставило нас ему подчиниться. И теперь у нас закрывают бизнесы, цены растут, а пенсии и зарплаты падают. Из Беларуси уходят инвесторы и торговые партнеры. А главное — в стране никто не чувствует себя безопасно. В своих домах люди вздрагивают, когда слышат шум за дверью. И боятся вызова к начальству, потому что всякий раз ждут, что им не продлят контракт, — заявила Тихановская.