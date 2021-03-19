В Таллинне закрыли на карантин ночлежный дом Мерелахе

Один из постояльцев заболел и был доставлен в больницу, где у него выявили коронавирус. После этого тест на коронавирус прошли и все остальные клиенты ночлежного дома, контактировавшие с больным.

По словам вице-мэра Таллинна Бетины Бешкиной, 15 клиентов расположенного по адресу Мерелахе теэ, 4 ночлежного дома находятся в изоляции, а персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты.

”На данный момент известны результаты теста на коронавирус 13 клиентов, девять из них оказались положительными. Все находящиеся в изоляции клиенты обеспечены в ночлежном доме питанием, — сказала Бешкина. — Несмотря на карантин ночлежного дома Мерелахе, ни один из нуждающихся в этой услуге клиентов не останется без крова, поскольку новым клиентам предлагается ночлег в учреждении по адресу Аласи, 8”.

В условиях пандемии коронавирусной инфекции проводится более интенсивная уборка и дезинфекция помещений ночлежных домов. Сотрудники пользуются средствами индивидуальной защиты, клиентам бесплатно раздают маски.

В Таллинне два ночлежных дома для бездомных (ул. Аласи, 8 и Мерелахе теэ, 4), где в общей сложности 86 мест. Наряду с возможностью переночевать, в доме для бездомных можно принять душ. При желании на месте бездомным рассказывают о социальных услугах — куда обращаться для разрешения проблем.

Поставщиком услуги в ночлежном доме Мерелахе является Таллиннский центр социальной работы, в ночлежном доме Аласи — договорный партнер города Таллиннский попечительский центр.

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