Россия осознает, что во всех смыслах страны Балтии — это не Крым(57)
В одном из отчетов анализируется коллективная оборона НАТО в странах Северной Европы и Балтии, а во втором рассматриваются оборонные усилия стран региона и вклад ядерных союзников США, Великобритании и Франции. Примечательно, что FOI помещает Швецию и Финляндию непосредственно в контекст коллективной обороны НАТО через Западное общее пространство.
Авторы отчетов справедливо утверждают, что обороноспособность Запада в Северной Европе не сводится только к численности вооруженных сил, то есть к количеству подразделений (включая военную технику). Очень важными аспектами также являются стратегия и планы обороны НАТО, руководство, логистическая поддержка и основанные на стратегии и планах обороны учения.
Авторы отчетов пришли к выводу, что двусторонние и многосторонние отношения и соглашения между союзниками региона и, разумеется, с ядерными державами — США, Великобританией и Францией — имеют жизненно важное значение для реагирования и немедленных и скоординированных действий в условиях быстро развивающегося и усугубляющегося конфликта.
Авторы отмечают, что преимуществами России в регионе Северных стран и Балтийского моря являются география и способность мобилизовать более масштабные силы. Кроме того, Россию отличает военная концепция, охватывающая полный спектр конфликтов, а также готовность координировать применение как военных, так и невоенных (например, кибернетических и информационных) средств.
Географию, действительно, невозможно изменить, равно как и способность России развернуть дополнительные силы вокруг государств Северной Европы и Балтии, и не только на своей территории. Так, отнюдь не исключен ввод российских войск в Беларусь.
Нет ни возможности, ни необходимости в милитаризации простирающихся на 300 км с востока на запад и на 550 км с севера на юг стран Балтии, подобно Калининградской области. Структура обороны НАТО, например, в странах Балтии и Польше, основана на местных и размещенных союзниками силах сдерживания, подразделениях быстрого реагирования и, при необходимости, крупномасштабных силах поддержки.
Сдерживание России, то есть предотвращение конфликта, является основной целью как Эстонии и других союзников НАТО, так и Финляндии и Швеции. Я считаю стратегическую коммуникацию одним из наиболее важных факторов в уравнении сдерживания. Ни на миг Москва не должна ошибочно посчитать, что альянс не готов защищать своих членов и свою территорию.
Шаги союзников в области обороны и их политические заявления должны быть решительно и четко продемонстрированы и скоординированы. НАТО также должно напомнить России, что территория альянса полностью защищена ”ядерным зонтиком”. Во времена, когда ощущаются веяния холодной войны, поневоле следует говорить на языке холодной войны, который понятен и убедителен для другой стороны.
Конечно, политическое единство и решимость западных государств, а также их военная готовность являются основами сдерживания. Экономическая сторона также очень важна, хотя она не учитывается в военных играх экспертов и чисто военном анализе.
Если посмотреть с точки зрения нашей страны, то сдерживание заключается в убеждении врага в том, что нападение на Эстонию — члена НАТО и Европейского Союза — на территории которой размещены силы союзников, никоим образом не может закончиться так же, как военная агрессия против Грузии в августе 2008 года. В более общем плане сдерживание — это подробное разъяснение противнику, что в случае войны — неизбежно большой — он потеряет гораздо больше, чем выиграет.
Но что противник может потерять, помимо солдат и военной техники? Какие потери были бы гораздо весомее политической победы и какой-либо оккупированной территории? Действительно, территория неизменна, а все остальное меняется, поэтому нужно постараться ее удержать. Россия осознает, что во всех смыслах страны Балтии — это не Крым. Ответ — экономические последствия, которые западные государства в любом случае переживут, но которые для России, скорее всего, окажутся катастрофическими. Восстановление политических и экономических отношений возможно только в долгосрочной перспективе. Я думаю, что Россия обязательно учтет все возможные последствия.
Наконец, авторы доклада FOI отмечают, что основная сила НАТО, которая, помимо наземной обороны, играет ключевую роль в Северо-Балтийском регионе, сосредоточена в воздухе и на море. Например, местным силам и влившимся в них союзным войскам в странах Балтии и Польше, чтобы они могли сражаться, требуется противовоздушная и противоракетная оборона. Способность этих государств наносить ответные удары в воздушном пространстве и на море ограничивает действия противника и усиливает сдерживание.
”Молоты” американцев, британцев и французов — мощные военно-морские силы и силы авиации и противовоздушной обороны — не могут располагаться на передовой, где они подверглись бы немедленной атаке и были бы слишком уязвимы. Поэтому в странах Балтии и Польше размещены лишь некоторые подразделения военно-воздушных сил союзников, а в Балтийском море регулярно перемещаются их военно-морские суда, демонстрируя присутствие и военную готовность, и тем самым также усиливая сдерживающий фактор.
Целью Эстонии является создание комплексной национальной обороны и улучшение своего независимого оборонного потенциала. Чем больше у нас обученных подразделений и чем лучше противотанковое, зенитное и противокорабельное оружие, тем лучше мы готовы защищать себя вместе с нашими союзниками.
Программа развития Министерства обороны на 2022–2025 годы предусматривает внедрение новых морских мин и систем береговой защиты, а также улучшение ситуационной осведомленности, в том числе в части мониторинга на море и систем связи, отвечающих требованиям НАТО. Мы планируем организовать оптимальные совместные закупки с союзниками. Кроме того, можно было бы рассмотреть возможность передачи подходящих судов Министерства внутренних дел (ДПП) вместе с возложенными на них в настоящее время задачами (спасение на море и борьба с загрязнением) военно-морскому флоту для последующей адаптации и использования в оборонных целях.
Польша и Литва приобрели системы ПВО средней дальности Patriot и NASAMS, которые значительно увеличат обороноспособность северо-восточного крыла НАТО. В долгосрочной перспективе также необходимо найти решение для защиты воздушного пространства Эстонии и Латвии, например, в сотрудничестве с союзниками, у которых есть ракетные системы средней дальности и которые были бы готовы разместить их в Эстонии или Латвии.
И в заключение: сдерживающий фактор определенно действует, так как в противном случае конфликт бы уже разразился. При этом сдерживание не имеет гарантий постоянной стабильности, его необходимо постоянно совершенствовать, стараясь лучше чувствовать и узнавать другую сторону.