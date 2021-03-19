Россия осознает, что во всех смыслах страны Балтии — это не Крым

Нет ни возможности, ни необходимости в милитаризации простирающихся на 300 км с востока на запад и на 550 км с севера на юг стран Балтии , подобно Калининградской области. Структура обороны НАТО, например, в странах Балтии и Польше, основана на местных и размещенных союзниками силах сдерживания, подразделениях быстрого реагирования и, при необходимости, крупномасштабных силах поддержки.

Географию, действительно, невозможно изменить, равно как и способность России развернуть дополнительные силы вокруг государств Северной Европы и Балтии, и не только на своей территории. Так, отнюдь не исключен ввод российских войск в Беларусь.

Авторы отмечают, что преимуществами России в регионе Северных стран и Балтийского моря являются география и способность мобилизовать более масштабные силы. Кроме того, Россию отличает военная концепция, охватывающая полный спектр конфликтов, а также готовность координировать применение как военных, так и невоенных (например, кибернетических и информационных) средств.

Авторы отчетов пришли к выводу, что двусторонние и многосторонние отношения и соглашения между союзниками региона и, разумеется, с ядерными державами — США, Великобританией и Францией — имеют жизненно важное значение для реагирования и немедленных и скоординированных действий в условиях быстро развивающегося и усугубляющегося конфликта.

Авторы отчетов справедливо утверждают, что обороноспособность Запада в Северной Европе не сводится только к численности вооруженных сил, то есть к количеству подразделений (включая военную технику). Очень важными аспектами также являются стратегия и планы обороны НАТО, руководство, логистическая поддержка и основанные на стратегии и планах обороны учения.

В одном из отчетов анализируется коллективная оборона НАТО в странах Северной Европы и Балтии, а во втором рассматриваются оборонные усилия стран региона и вклад ядерных союзников США, Великобритании и Франции. Примечательно, что FOI помещает Швецию и Финляндию непосредственно в контекст коллективной обороны НАТО через Западное общее пространство.

Сдерживание России, то есть предотвращение конфликта, является основной целью как Эстонии и других союзников НАТО, так и Финляндии и Швеции. Я считаю стратегическую коммуникацию одним из наиболее важных факторов в уравнении сдерживания. Ни на миг Москва не должна ошибочно посчитать, что альянс не готов защищать своих членов и свою территорию.

Шаги союзников в области обороны и их политические заявления должны быть решительно и четко продемонстрированы и скоординированы. НАТО также должно напомнить России, что территория альянса полностью защищена ”ядерным зонтиком”. Во времена, когда ощущаются веяния холодной войны, поневоле следует говорить на языке холодной войны, который понятен и убедителен для другой стороны.

Конечно, политическое единство и решимость западных государств, а также их военная готовность являются основами сдерживания. Экономическая сторона также очень важна, хотя она не учитывается в военных играх экспертов и чисто военном анализе.

Если посмотреть с точки зрения нашей страны, то сдерживание заключается в убеждении врага в том, что нападение на Эстонию — члена НАТО и Европейского Союза — на территории которой размещены силы союзников, никоим образом не может закончиться так же, как военная агрессия против Грузии в августе 2008 года. В более общем плане сдерживание — это подробное разъяснение противнику, что в случае войны — неизбежно большой — он потеряет гораздо больше, чем выиграет.