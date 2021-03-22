Потенциально опасная ситуация на примере большого банка. Положительный результат теста оказался у уборщицы Swedbank. Как поступил банк?

Информация, которую получил Ärileht:

"Подруга, которая работает в Swedbank пожаловалась мне, что работодатель игнорируют коронавирусные ограничения. Так, 12.03 положительный тест получила работавшая в конторе уборщица. Других работников известили только 17.03. В письме было сказано, что работники должны были быть на карантине уже с 12 числа. Подруга пожелала немедленно удалиться на карантин, но работодатель разрешил это сделать только в конце дня. Ко вчерашнему дню (18.03) люди находятся на карантине первый день, хотя должны были бы уже шестой. Эта ситуация особенно опасна, потому что работники контактируют с клиентами. Возникает вопрос: почему Swedbank игнорирует введенные государством ограничения?"

В действительности ход событий был другим

Руководитель Swedbank по коммуникациям Мартин Кырв сообщил, что такой случай имел место с работником их партнерской фирмы, который 14 марта сообщил банку, что он заболел, но у него тогда еще не было результата теста COVID-19.

"Информация о положительном результате теста поступила нам 17 марта. Контакт заболевшего лица с нашими работниками был минимальным. В рабочих помещениях они находились в различное время. У наших работников отсутствовал близкий контакт с заболевшим лицом, потому самоизоляция в данном случае для наших работников, по инструкциям Департамента здоровья не требуется", — сказал он.

Кырв сравнил ситуацию с многоквартирным домом, где в одной из квартир живет больной, и до получения положительного теста он ездил в лифте, ходил по коридорам дома. Это не значит, что жители всего дома должны теперь находиться на карантине.

"Наши работники носят на работе маски, постоянно дезинфицируют руки, рабочие поверхности и инструменты. Но по соображениям осторожности и максимального снижения возможного риска мы приняли решение отправить всё-таки работников на карантин", — сообщил Кырв.