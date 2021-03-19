На улицах в центре Таллинна проходит ремонт выбоин

”К сожалению, из-за интенсивного дорожного движения на многих улицах Кесклинна отсутствует возможность проводить работы в дневное время и поэтому ремонт большей части выбоин осуществляется в вечернее и ночное время. Просим водителей быть внимательными на участках, где идут работы, и следовать временным знакам ограничения движения. Приносим извинения за временные неудобства”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Вчера ремонт выбоин осуществлялся по адресу Сакала, 22 и Татари, 7 и 14. Кроме этого, на этой неделе планируется продолжить ремонт по адресу Кундери, 19 и 30, Вильмси, 28, 29 и 39, а также Рявала пст, 7. О дорожных выбоинах можно сообщить по номеру телефона 14410.

Завод по производству асфальта сможет приступить к работе, когда средняя температура повысится до пяти градусов тепла. После этого можно будет начать более масштабные работы по замене дорожного покрытия в соответствии с планом восстановительного ремонта.