В 2020 году на скрининговые обследования пришло меньше людей, чем ожидалось

Скрининговые обследования могут служить своей цели только в том случае, если в них участвует более 70% целевого группы населения, В области скрининговых обследований для женщин нам все еще предстоит пройти долгий путь, но уровень участия в скрининге рака толстой кишки, который сейчас превышает 60 процентов, может быть приведен в качестве положительного примера.

На уровень участия в скрининге может влиять ряд факторов.

Можно предположить, что причина кроется в недостаточной осведомленности, но исследования показывают обратное. ”Согласно последнему исследованию проекта скрининга рака груди, среди причин можно выделить практические, эмоциональные и связанные с привычками причины для отказа от обследования”, — говорит Маде Бамбус, эксперт по скрининговым обследованиям Больничной кассы.

”Многие женщины принимают во внимание при оценке здоровья собственные ощущения — они доверяют своему телу, потому что они сигнализируют, когда что-то не так. Рак груди также связывают в основном с наследственностью. Если женщина знает, что раньше такого заболевания не случалось в их семье, и внутреннее она ощущает, что с ее телом все в порядке, это, по ее мнению, дает ей основание не участвовать в обследовании”, — объяснила Бамбус одну из наиболее распространенных моделей поведения среди женщин.

Также широко распространено мнение о том, что вы уже посещали скрининговые обследования и проходили проверки здоровья несколько лет назад, то еще слишком рано снова проводить следующее контрольное обследование.

Посещение скрининговых обследований в разных уездах

В 2020 г. в целевой группе для скрининговых обследований на рак шейки матки бы-ло 55 430 женщин, из которых на обследование пришло только 22 882 женщин. Боль-ше всего женщин приняло участие в обследованиях в уездах Пярнумаа (52,4%) и Ляэне-Вирумаа (52,1%). Самым небольшим охват был в уездах Ида-Вирумаа (37,5%) и Хийумаа (37,9%).