Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы
Лига чемпионов
1/4 финала
”Реал” — ”Ливерпуль”
”Манчестер Сити” — ”Боруссия” Дортмунд
1/2 финала
”Бавария” / ”ПСЖ” — ”Манчестер Сити” / ”Боруссия” Дортмунд
”Реал” / ”Ливерпуль” — ”Порту” / ”Челси”
Финал
Победитель полуфинала 1 — Победитель полуфинала 2
Первые матчи 1/4 финала пройдут 6/7 апреля, ответные — 13/14 апреля.
Первые полуфиналы запланированы на 27/28 апреля, ответные — на 4/5 мая.
Финал состоится 29 мая в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка.
Лига Европы
1/4 финала
”Гранада” — ”Манчестер Юнайтед”
”Арсенал” — ”Славия”
”Аякс” — ”Рома”
”Динамо” Загреб — ”Вильярреал”
1/2 финала
”Гранада” / ”Манчестер Юнайтед” — ”Аякс” / ”Рома”
”Динамо” Загреб / ”Вильярреал” — ”Арсенал” / ”Славия”
Финал
Победитель полуфинала 2 — Победитель полуфинала 1
Первые четвертьфинальные матчи пройдут 8 апреля, ответные — 15 апреля.
Первые полуфиналы запланированы на 29 апреля, ответные — на 6 мая.
Финал состоится 26 мая в Польше на ”Арене Гданьск”.
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