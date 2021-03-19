Дождались! Эстония на первом месте в мире по двухнедельному уровню заражения COVID-19

На прошлой неделе Эстония уже занимала первое место по уровню заражения COVID-19 в мире, исходя из данных за семь дней: как на миллион, так и на 100 000 жителей. Это подтвердили данные Our World in Data и New York Times.

А вот по показателю за 14 дней Эстония тогда была на втором месте, уступив Чехии: у Эстонии было 1465, а у Чехии 1562.

По состоянию на 18 марта Эстония и Чехия поменялись местами, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней в Эстонии составила 1553, Чехии досталось второе место с 1447.

Для сравнения: тот же показатель в Латвии сейчас равен 388, а в Финляндии — всего 154.