У пандемии ”испанки” и COVID-19 очень много общего. Какие уроки мы не извлекли?
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, от пандемии гриппа 1918 года во всем мире погибло около 50 миллионов человек.
На сегодняшний день более 122 миллионов человек во всём мире инфицированы COVID-19. Согласно самым последним данным, предоставленным Университетом Джонса Хопкинса, от вируса скончалось почти 3 млн человек.
Давайте рассмотрим, чем похожи эти две пандемии на примере Америки.
В 1918 году первые случаи заболевания гриппом были зарегистрированы в марте на военной базе в Канзасе. Тестирование не проводилось, и грипп распространился быстро и повсеместно. Способствовало распространению и передвижение военных во время и сразу после Первой мировой войны.
Первый подтверждённый случай COVID-19 в США был зарегистрирован 21 января 2020 года. Мужчина в возрасте 30 лет из штата Вашингтон приехал из китайского города Ухань, где, как считается, впервые появился новый коронавирус. Коронавирус, будучи крайне заразным, быстро распространился по всему миру, способствовали этому авиаперелёты.
Соблюдение социальной дистанции и использование масок
Во время пандемии гриппа единственной надеждой на спасение были попытки смягчения социальных рисков. Вакцины против гриппа начали разрабатывать только в 1940-х годах. Представители здравоохранения настаивали, что использование масок, социальное дистанцирование и частое мытьё рук могут замедлить распространение вируса. В городах, где применялись такие меры, как обязательное использование масок и социальное дистанцирование, а также были закрыты предприятия, школы, театры и молитвенные дома, было зарегистрировано меньше смертей. Похожую картину можно видеть и сейчас.
В то время многие маски были сделаны из марли и газовой ткани и закреплялись резинками или лентами.
Во время COVID-19 населению также было рекомендовано изготавливать самодельные тканевые маски в связи с настолько сильной нехваткой медицинских масок, что их, наряду с другими средствами индивидуальной защиты, не хватало даже работникам больниц.
Хотя медицинские работники настаивали на использовании масок и в 1918 году, многие люди сопротивлялись этому по тем же причинам, что и сейчас. Во время пандемии гриппа требования носить маски вводились повсеместно по всей стране. Официальные лица называли использование масок проявлением патриотизма.
Сан-Франциско был первым городом США, в котором в октябре 1918 года было введено обязательное ношение масок. Людей штрафовали и сажали в тюрьму за невыполнение требований. Первоначально требование действовало всего четыре недели, и после этого распространение гриппа на короткое время приостановилось. Возобновили требование носить маски в январе 1919 года, когда число зарегистрированных случаев заболевания резко возросло.
Лига Антимасочников, созданная в Сан-Франциско в январе 1919 года, протестовала против ношения масок, считая это неконституционным ограничением личной свободы. Однако отказ от ношения масок и соблюдения социальной дистанции не имели такого политического подтекста и не были столь организованными, как сейчас. Заявления Лиги были редким исключением. Большинство людей требования соблюдали.
Ограничения отменили слишком рано
Пандемия 1918 года имела три волны: первую — весной, вторую, гораздо более смертоносную, — осенью, и последнюю — зимой-весной 1919 года.
Большие города вроде Нью-Йорка сильно пострадали от коронавируса весной 2020 года. Затем в течение лета количество случаев заболевания снизилось, и во многих местах меры по смягчению последствий были смягчены. Но осенью и зимой количество заболевших как в городских, так и в сельских районах, да и во всём мире вновь возросло.
Как и сейчас, разнообразные меры по сдерживанию смертельного гриппа принимались непоследовательно. В 1918 году после первой волны, как только кривая заболеваний выровнялась, во многих регионах, например, в Калифорнии, ограничения были сняты слишком рано, и это привело к всплеску второй волны. Такая же ситуация произошла и с пандемией COVID-19. Изначально Калифорния успешно боролась с COVID-19, но зимой ситуация крайне ухудшилась.
Огромное значение в конце сентября 1918 года имело решение Филадельфии не отменять парад Свободы, проводившийся в честь военных событий. В октябре в городе от гриппа умерло более 10 тысяч человек, и в один момент оказалось более 500 ожидающих захоронения тел. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, холодильные установки приходилось использовать вместо моргов, а упаковочные ящики вместо гробов.
В некоторых регионах страны больницы были настолько переполнены пациентами, что в школах и других зданиях были созданы временные медицинские пункты. Грипп 1918 года только в октябре — самом смертоносном месяце пандемии — унёс жизни около 195 000 американцев.
В 2020 году многие регионы США вообще не вводили локдаун для предотвращения распространение коронавируса. В Южной Дакоте на 10-дневном байкерском ралли в Стерджисе собрались сотни тысяч людей. По данным Associated Press, по крайней мере у 290 человек из 12 разных штатов, присутствовавших на мероприятии, был положительный результат на COVID-19. The Washington Post сообщала, что Южная и Северная Дакота, а также Вайоминг, Монтана и Миннесота стали лидерами по количеству новых зарегистрированных случаев инфицирования на душу населения в течение несколько недель после этого ралли.
Однако из-за того, что на мероприятии присутствовали гости со всей страны и контакты с инфицированными не отслеживались, задокументировать полный масштаб распространения вируса было сложно.
Школы
В то время как во многих регионах в 1918 году школы были закрыты, в трёх городах — Нью-Йорке, Чикаго и Нью-Хейвене — этого сделано не было. В Нью-Йорке окна в классах оставались открытыми в любую погоду, дети учились на крышах и других открытых площадках даже в холодные зимние месяцы. Считалось, что в городских школах было легче сохранить здоровье, чем в переполненных грязных многоквартирных домах.
В конце 2020 года Нью-Йорк был единственным крупным городом США, который открыл государственные школы для очного обучения. Были введены требования носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Также были внедрены протоколы тестирования на COVID-19. Городские школы открывались и закрывались на основании общегородских показателей заражения и случаев заражения в отдельных школах. Непоследовательная организация работы школ по всей стране подразумевала полностью дистанционное обучение и возвращение к образовательной деятельности без каких-либо мер для смягчения последствий пандемии, даже без требования носить маски.
Рождество и Новый год
Семейные встречи и праздничные торжества что в пандемию 1918 года, что сейчас, привели к резкому увеличению числа случаев заболевания. В статье Boston Globe от 12 декабря 1918 года доктор М. Виктор Саффорд из Департамента здравоохранения Бостона писал: ”Большинство зарегистрированных сегодня в Бостоне случаев инфлюэнцы связано с тем, что в гости ходят люди, которые только что переболели или в настоящее время инфлюэнцей болеют”.
Несмотря на резкий рост числа случаев заболевания COVID-19 в США и предупреждения Центров по контролю и профилактике заболеваний, в преддверии Дня благодарения более трёх миллионов жителей страны прошли через контрольно-пропускные пункты Администрации транспортной безопасности. Американская автомобильная ассоциация сделала предположение, что на праздник к семьям поедут почти 48 миллионов американцев, и ещё 84,5 миллиона отправятся в путь в период с 23 декабря по 3 января. За четырёхдневный период перед Рождеством более четырёх миллионов человек путешествовали по воздуху. Это оказалось самым большим количеством авиаперелётов с начала пандемии в марте прошлого года.
Всплеск передвижений в праздники привёл к тому, что в течение последних двух месяцев количество больных, находящихся в стационаре из-за коронавируса, достигло самого высокого уровня с начала прошлой весны.
19 января 2021 года радиостанция WPVI из Филадельфии сообщила, что у всех 18 членов семьи после праздничной вечеринки в Пенсильвании тесты на коронавирус оказались положительными.
Правительство
В 1918 году ”не было никаких распоряжений непосредственно из Белого дома”, — сказал журналу TIME историк Джон М. Барри, автор книги ”Великий грипп: история самой смертоносной пандемии в истории”. Президент Вудро Вильсон был слишком сосредоточен на военных успехах. ”Сотни тысяч американцев погибли из-за того, что президент Вильсон не сделал ни одного толкового распоряжения и не мобилизовал правительство США в помощь гражданскому населению”, — говорится в книге Теви Троя ”Можно ли разбудить президента: два века стихийного управления из Овального кабинета”.
Вильсон заболел гриппом в апреле 1919 года в разгар мирных переговоров об окончании Первой мировой войны.
Реакция федерального правительства на пандемию COVID-19 неоднократно подвергалась критике. Бывший президент Дональд Трамп зачастую преуменьшал серьёзность кризиса, штатам в значительной степени приходилось самостоятельно справляться с кризисом.
Многие представители Белого дома, включая президента и вице-президента, а также членов Конгресса — республиканцев, открыто отказались носить маски. Трамп заразился COVID-19 в октябре 2020 года. От одной вспышки коронавируса однажды заразились 34 сотрудника Белого дома.
Грипп 1918 года принёс огромный ущерб. Погибли целые семьи, а оставшиеся в живых потеряли родных или остались сиротами. Сильно пострадала и экономика.
После третьей волны к лету 1919 года пандемия окончательно пошла на спад. Считается, что штамм гриппа настолько широко распространился, что повысился уровень коллективного иммунитета. Но ценой этого иммунитета были многие тысячи жизней.
С тех пор медицина и наука шагнули далеко вперёд, но из пандемии 1918 года было извлечено слишком мало уроков. Вакцины от COVID-19 были разработаны довольно быстро, но всё же слишком поздно для того, чтобы остановить огромные человеческие потери, выйти из экономического кризиса и вернуть жизнь в нормальную колею.
Появились новые штаммы вируса, которые считаются более заразными, и это усложняет сдерживание пандемии. Теперь необходимо справляться с нарастающим кризисом, одновременно увеличивая производство вакцин и выстраивая эффективную программу вакцинации.
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