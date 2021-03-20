У пандемии ”испанки” и COVID-19 очень много общего. Какие уроки мы не извлекли?

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, от пандемии гриппа 1918 года во всем мире погибло около 50 миллионов человек.

На сегодняшний день более 122 миллионов человек во всём мире инфицированы COVID-19. Согласно самым последним данным, предоставленным Университетом Джонса Хопкинса, от вируса скончалось почти 3 млн человек.

Давайте рассмотрим, чем похожи эти две пандемии на примере Америки.

В 1918 году первые случаи заболевания гриппом были зарегистрированы в марте на военной базе в Канзасе. Тестирование не проводилось, и грипп распространился быстро и повсеместно. Способствовало распространению и передвижение военных во время и сразу после Первой мировой войны.

Первый подтверждённый случай COVID-19 в США был зарегистрирован 21 января 2020 года. Мужчина в возрасте 30 лет из штата Вашингтон приехал из китайского города Ухань, где, как считается, впервые появился новый коронавирус. Коронавирус, будучи крайне заразным, быстро распространился по всему миру, способствовали этому авиаперелёты.

Соблюдение социальной дистанции и использование масок

Во время пандемии гриппа единственной надеждой на спасение были попытки смягчения социальных рисков. Вакцины против гриппа начали разрабатывать только в 1940-х годах. Представители здравоохранения настаивали, что использование масок, социальное дистанцирование и частое мытьё рук могут замедлить распространение вируса. В городах, где применялись такие меры, как обязательное использование масок и социальное дистанцирование, а также были закрыты предприятия, школы, театры и молитвенные дома, было зарегистрировано меньше смертей. Похожую картину можно видеть и сейчас.

В то время многие маски были сделаны из марли и газовой ткани и закреплялись резинками или лентами.

Во время COVID-19 населению также было рекомендовано изготавливать самодельные тканевые маски в связи с настолько сильной нехваткой медицинских масок, что их, наряду с другими средствами индивидуальной защиты, не хватало даже работникам больниц.