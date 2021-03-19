Экспертная комиссия по иммунопрофилактике: рекомендуем вакцину AstraZeneca прежде всего для лиц старше 60

Учитывая данны о вакцине AstraZeneca, в том числе выводы Экспертного комитета по безопасности препаратов Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА), который в ходе оценки информации об осложнениях у привитых вакциной AstraZeneca не нашел однозначной связи между случаями тромбоза и применением препарата, а также то, что в больничном лечении после заражения COVID-19 в основном нуждаются люди в возрасте 60+, а также то, что вакцина AstraZeneca для пожилых эффективна, экспертная комиссия по иммунопрофилактике рекомендует использовать в ближайшие недели вакцину AstraZeneca прежде всего для лиц в возрасте 60 лет и старше.