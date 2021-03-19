Экспертная комиссия по иммунопрофилактике: рекомендуем вакцину AstraZeneca прежде всего для лиц старше 60(6)
Учитывая данны о вакцине AstraZeneca, в том числе выводы Экспертного комитета по безопасности препаратов Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА), который в ходе оценки информации об осложнениях у привитых вакциной AstraZeneca не нашел однозначной связи между случаями тромбоза и применением препарата, а также то, что в больничном лечении после заражения COVID-19 в основном нуждаются люди в возрасте 60+, а также то, что вакцина AstraZeneca для пожилых эффективна, экспертная комиссия по иммунопрофилактике рекомендует использовать в ближайшие недели вакцину AstraZeneca прежде всего для лиц в возрасте 60 лет и старше.
Комиссия советует следить за своим здоровьем в течении 14 дней после прививки, и, в случае появления каких-либо из следующих симптомов, немедленно обращаться к врачу: одышка, боль в груди, боль в животе, отек конечностей или озноб, сильная головная боль, размытая картинка перед глазами, кровоточивость, небольшие кровоизлияния, красные или лиловые пятнышки на коже.