Касса по безработице предложила выплатить попавшим в кризис предприятиям компенсацию зарплаты за два месяца
По словам председателя правления Эстонской кассы по безработице Меэлиса Паавела, дополнительный бюджет позволит Кассе по безработице выплатить компенсацию заработной платы более широкому кругу и в течение более длительного периода, чем планировалось ранее, период выплаты компенсации мог бы быть два месяца. ”Компенсация обеспечит работникам доход и поможет работодателям пережить временные трудности, чтобы не нужно было сокращать работников или прекращать деятельность”, - добавил Паавел.
Согласно предложению совета Кассы по безработице, основанием компенсации заработной платы за март и апрель будет снижение оборота и снижение рабочей нагрузки или заработной платы работников. Ходатайство подает работодатель, а компенсация выплачивается на банковский счет работника.
Ходатайствовать о компенсации может работодатель, оборот или доход которого в том месяце, за который он ходатайствует о компенсации, снизился по крайней мере на 50% по сравнению либо с периодом с декабря 2019 года по февраль 2020 года, либо по сравнению со средним оборотом второго полугодия 2020 года. Таким образом помощь смогут получить и предприятия, которые начали деятельность в 2020 году. Важно, чтобы в отношении предприятия не была начата процедура принудительного прекращения деятельности, ликвидации или банкротное производство, и у предприятия не должно быть задолженностей по налогам или на них должна быть сделана отсрочка.
Компенсация будет выплачиваться работнику с трудовым договором, которому нет возможности предоставить работу в согласованном объеме или которому снизили заработную плату. Можно ходатайствовать о пособии на работника, который приступил к работе у работодателя не позднее 1 января 2021 года. Работника, на которого ходатайствовали о компенсации, нельзя будет сократить в том же месяце, а также в течение следующих двух месяцев.
Касса по безработице за один месяц компенсирует работнику 60% от его средней месячной заработной платы, данные поступят из Налогово-Таможенного департамента. Максимальный размер компенсации на одного работника составит 1000 евро в месяц брутто. В дополнение к компенсации кассы по безработице работодатель также должен быть заплатить своему работнику заработную плату в размере не менее 200 евро брутто. Работодатель должен будет выплатить свою часть до того, как подать ходатайство о компенсации.
Пособие получат и физические лица-предприниматели, предпринимательский доход которых в 2020 году был на 50% меньше, чем в 2019 году. Размер компенсации для физических лиц-предпринимателей составит 584 евро в месяц.
Заявления о компенсации заработной платы за март можно будет начать подавать в начале апреля, и приниматься они будут до конца апреля. В начале мая начнется прием ходатайств о возмещении заработной платы за апрель.