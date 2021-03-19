Касса по безработице предложила выплатить попавшим в кризис предприятиям компенсацию зарплаты за два месяца

По словам председателя правления Эстонской кассы по безработице Меэлиса Паавела, дополнительный бюджет позволит Кассе по безработице выплатить компенсацию заработной платы более широкому кругу и в течение более длительного периода, чем планировалось ранее, период выплаты компенсации мог бы быть два месяца. ”Компенсация обеспечит работникам доход и поможет работодателям пережить временные трудности, чтобы не нужно было сокращать работников или прекращать деятельность”, - добавил Паавел.

Согласно предложению совета Кассы по безработице, основанием компенсации заработной платы за март и апрель будет снижение оборота и снижение рабочей нагрузки или заработной платы работников. Ходатайство подает работодатель, а компенсация выплачивается на банковский счет работника.

Ходатайствовать о компенсации может работодатель, оборот или доход которого в том месяце, за который он ходатайствует о компенсации, снизился по крайней мере на 50% по сравнению либо с периодом с декабря 2019 года по февраль 2020 года, либо по сравнению со средним оборотом второго полугодия 2020 года. Таким образом помощь смогут получить и предприятия, которые начали деятельность в 2020 году. Важно, чтобы в отношении предприятия не была начата процедура принудительного прекращения деятельности, ликвидации или банкротное производство, и у предприятия не должно быть задолженностей по налогам или на них должна быть сделана отсрочка.

Компенсация будет выплачиваться работнику с трудовым договором, которому нет возможности предоставить работу в согласованном объеме или которому снизили заработную плату. Можно ходатайствовать о пособии на работника, который приступил к работе у работодателя не позднее 1 января 2021 года. Работника, на которого ходатайствовали о компенсации, нельзя будет сократить в том же месяце, а также в течение следующих двух месяцев.