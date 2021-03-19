ВИДЕО | Кийк: я не одобряю сплошной запрет на передвижение. Надеюсь, до этого не дойдет(19)
Юллар Ланно сообщил, что ситуация с пандемией коронавируса в Эстонии находится в критической фазе, а заражение — на высоком уровне. Исследования сточных вод показывают далеко не положительную картину — заражение растет почти везде.
Таллинн остается больной точкой, в Ласнамяэ и окружающих его районах показатели особенно высокие. Начали повышаться и показатели в Мустамяэ, Хааберсти и Пыхья-Таллинне. В других крупных городах показатели в 14 раз ниже, чем в столице.
Ланно подчеркнул, что особенно критическая ситуация сейчас в интенсивной терапии второй ступени. Людей с медицинским образованием, которые находятся на пенсии, сейчас ждут на помощь в больницах в качестве добровольцев.
Департамент здоровья придерживается мнения, что стоит избегать путешествий насколько возможно, в том числе и внутри Эстонии. "Оставайтесь дома", — подчеркнул Ланно.
Если заражение останется на таком же уровне, то лето, можно сказать, будет испорчено, добавил он.
Танель Кийк сказал, что сейчас вместо временной стабилизации положения опять видна тенденция роста. Что касается положительных новостей, то темп вакцинации сейчас удовлетворительный. Было сделано всего 212 000 уколов вакцины, и уже 14% совершеннолетнего населения Эстонии получили как минимум одну дозу вакцины.
На следующей неделе вакциной AstraZeneca будут вакцинированы в основном люди старше 60 лет. Ланно подчеркнул, что в мире были использованы миллионы доз AstraZeneca, и под вопросом находятся лишь около десятка случаев серьезных побочных эффектов, среди которых и случай из Эстонии.
Кийк добавил, что сегодня утром прошло собрание совета Кассы по безработице. Было решено, что основным критерием при получения пособия для предприятий будет понижение оборота.
Кристиан Яани рассказал, что полиция начала консультировать больницы и центры семейных врачей на тему того, как реагировать на провокации.
По его словам, маски сейчас носят более 97% людей, что очень похвально. Полиция также задержала 14 человек, которые не соблюдали требования самоизоляции. На прошлой неделе также была разогнана компания из десяти человек, которые устроили праздник в маленькой квартирке.
На следующей неделе в Пыхьяском регионе в фокусе будет ношение масок в общественном транспорте и следование правилу 2+2.
Есть и случаи, когда предприятия пытаются обойти ограничения. Например, когда строительный магазин, где продается редька и картошка, объявляет себя продуктовым, или же на бар вешают табличку, которая якобы делает его церковью. Ланно отметил, что строительному магазину DEPO было сделано предписание, чтобы перестать нарушать постановления правительства — ситуация дошла до того, что проверять исполнение правил будут с адвокатским бюро.
Что касается возникшей неразберихи вокруг того, что врачи не выдают людям подтверждение, что они переболели коронавирусом, то Ланно сказал, что каждый может сам распечатать его из онлайн-среды testi.ee.
Что же делать, если уровень заражения продолжит расти? "Надеемся, что меры все же сработают. Я не одобряю сплошной запрет на передвижение. Надеюсь, что в Эстонии мы этого никогда не увидим. Но зато придется отменить все мероприятия, которые возможно отменить", — сказал он.