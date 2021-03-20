Исследование: эстонские потребители доверяют продавцам, а поездки откладывают на будущее

”Электронная коммерция в прошлом году работала хорошо, несмотря на неразбериху, вызванную распространением коронавируса. Об этом свидетельствует тот факт, что 71% европейских потребителей совершали онлайн-покупки в прошлом году. Конечно, это основной и наиболее доступный вариант для трансграничных транзакций, поэтому такая же тенденция характерна для поведения эстонских потребителей — в прошлом году услугами интернет-магазинов пользовались до трех четвертей или 75% жителей Эстонии”, — рассказала Кристина Таммару, руководитель Консультационного центра потребителя ЕС.

Однако Таммару добавляет, что основные опасения потребителей за последний год были связаны с потерей путешествий и приобретением туристических услуг.

”В связи с распространением коронавируса больше всего увеличилось количество жалоб об отмененных поездках. Исследование также показывает, что 86% эстонских потребителей не решаются строить планы поездок, но осторожность вполне понятна и ожидаема в нынешней ситуации”.

Наиболее важные результаты исследования

- 71% европейских потребителей покупали товары в Интернете в 2020 году (75% потребителей в Эстонии);

- 81% делали покупки в магазинах рядом с домом и поддерживали местный бизнес (74% в Эстонии)

- 80% респондентов не планируют никаких зарубежных поездок до стабилизации ситуации (86% респондентов из Эстонии);

- Столько же (80%) подтвердили, что доверяют торговцам и поставщикам услуг (процент в Эстонии достиг 87);

- 67% респондентов ответили, что покупали экологически чистые продукты, даже если им приходилось платить больше (50% в случае Эстонии);

- 38% респондентов испытывали трудности с оплатой счетов, результат по Эстонии составил 18%.