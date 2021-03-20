Исследование: эстонские потребители доверяют продавцам, а поездки откладывают на будущее(1)
”Электронная коммерция в прошлом году работала хорошо, несмотря на неразбериху, вызванную распространением коронавируса. Об этом свидетельствует тот факт, что 71% европейских потребителей совершали онлайн-покупки в прошлом году. Конечно, это основной и наиболее доступный вариант для трансграничных транзакций, поэтому такая же тенденция характерна для поведения эстонских потребителей — в прошлом году услугами интернет-магазинов пользовались до трех четвертей или 75% жителей Эстонии”, — рассказала Кристина Таммару, руководитель Консультационного центра потребителя ЕС.
Однако Таммару добавляет, что основные опасения потребителей за последний год были связаны с потерей путешествий и приобретением туристических услуг.
”В связи с распространением коронавируса больше всего увеличилось количество жалоб об отмененных поездках. Исследование также показывает, что 86% эстонских потребителей не решаются строить планы поездок, но осторожность вполне понятна и ожидаема в нынешней ситуации”.
Наиболее важные результаты исследования
- 71% европейских потребителей покупали товары в Интернете в 2020 году (75% потребителей в Эстонии);
- 81% делали покупки в магазинах рядом с домом и поддерживали местный бизнес (74% в Эстонии)
- 80% респондентов не планируют никаких зарубежных поездок до стабилизации ситуации (86% респондентов из Эстонии);
- Столько же (80%) подтвердили, что доверяют торговцам и поставщикам услуг (процент в Эстонии достиг 87);
- 67% респондентов ответили, что покупали экологически чистые продукты, даже если им приходилось платить больше (50% в случае Эстонии);
- 38% респондентов испытывали трудности с оплатой счетов, результат по Эстонии составил 18%.
Европейская комиссия составила новый план действий по защите прав потребителей на 2020-2025 годы, который направлен на удовлетворение основных потребностей потребителей в контексте продолжающейся пандемии COVID-19. Пандемия создала серьезные проблемы, которые влияют на повседневную жизнь потребителей, в частности, в отношении наличия и доступности товаров и услуг, а также поездок внутри и за пределы ЕС.
Опрос проводился по телефону в 30 европейских странах, включая все государства-члены ЕС, Исландию, Норвегию и Великобританию. В исследовании участвовала репрезентативная выборка взрослых из этих стран. Результаты и материалы исследования доступны на сайте Европейской комиссии.