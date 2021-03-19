В Сауэ вскоре появится новая заправочная станция

”Станция в Сауэ была одной из первых современных заправок, построенных Olerex в конце 90-х годов. Теперь же в Сауэ появится и одна из первых станций новой концепции, в большей степени ориентированная на скорость, удобство и качество. В качестве новой услуги в Сауэ мы будем предлагать возможность совершать покупки, не выходя из автомобиля, а также приобретать еду в киоске для предварительного заказа, где можно заказать требующую приготовления пищу, не стоя в очереди”, — сказала исполнительный директор Olerex Пирет Миллер.

На новой станции обслуживания Olerex в Сауэ клиентов будут ждать кафе, буфет, магазин с широким выбором продуктов питания и товаров первой необходимости, а также просторная зона отдыха. Станция предложит бензин B95 и B98, дизельное топливо, особый дизель, присадку AdBlue, автомобильный газ LPG, а также аренду прицепов.

Заправка в Сауэ была построена в 2000 году, последний капитальный ремонт был выполнен здесь в 2008 году. Новую станцию обслуживания в Сауэ возводит строительная компания из Харьюмаа Tesron Ehitus, размер инвестиций достигает 1,5 миллиона евро.

В этом году Olerex построит в Эстонии семь новых станций.

Сеть крупнейшего в Эстонии розничного продавца топлива Olerex включает 99 станций полного обслуживания, а также экспресс-заправки по всей Эстонии. Учрежденное в 1994 году предприятие основано на 100% эстонском капитале и обеспечивает работой порядка 800 человек.