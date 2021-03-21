Time to say goodbye: блогер о вылете ”Динамо” из еврокубков

В нынешнем же ”Динамо” объективно виден потолок у большинства состава. Состава, для которого 7-8 передач подряд при попытке выйти через пас от своих ворот — уже сложнейшая задача, неудачное решение которой привело к мячу Морено, убившему призрак надежды на положительный результат хотя бы в отдельно взятом матче. И надо отдать должное Луческу, который с этим набором игроков сделал максимум возможного.

Вряд ли в этом стоит винить конкретно нынешний состав киевлян. Команды с заметно более сильным наборами игроков не могли дойти и до этой отметки: вспомните неудачи с Блохина с ”Бордо” и ”Валенсией”, а то и Сабо с тем же ”Вильярреалом”. Для того, чтобы можно было бороться с командами уровня выше среднего из топ-лиг, должны совпасть и крепкий состав, и классный тренер. Тогда и выходят победы над тем же ”Эвертоном”, как у Реброва, или над ” ПСЖ ” и ”Манчестер Сити” у Семина.

Собственно, эта планка — ⅛ финала Лиги Европы — и была потолком с того похода в сезоне 2014/15, когда удалось прорваться сквозь ”Генгам” и ”Эвертон” в четвертьфинал к ”Фиорентине”. ”Динамо” могло и может проходить команды из чемпионатов второго ряда — АЕК, ”Олимпиакос”, ”Брюгге” — но дальше, как только попадает на клуб из чемпионатов топ-5, ведет себя словно удав перед кроликом и неизменно вылетает.

Стоит ли корить опытнейшего румына за такой подход и, вероятно, такой настрой, передаваемый игрокам? Наверное, нет. В конце концов всегда можно сказать, что Луческу так хотел встряхнуть игроков, большинство из которых никогда не играли в четвертьфиналах еврокубков. Из тех, кто вышел вчера на поле, такой опыт только у Сидорчука и Буяльского, да у Бойко с Гармашем в запасе (и Бурды где-то далеко).

Верить в то, что ” Динамо ” выйдет в четвертьфинал после домашних 0:2, было сложно. Кажется, не слишком надеялись на это и сами представители киевского клуба. Иначе не было бы прямого признания от Луческу перед матчем в Испании, что эта игра –­ больше для престижа. При всех положенных реверансах в духе ”сделаем все возможное” именно фраза о престиже отражала осознание тренером расклада сил.

Да, ”Динамо” в этом сезоне, используя шахматную поговорку, везло как первому призеру. ”АЗ” не играл полгода в футбол перед матчем с киевлянами, возил ”Динамо” весь первый тайм, но затем пропустил и рассыпался. ”Гент” уволил тренера перед матчами с киевлянами, а затем еще и украинские футболисты команды помогли по максимуму в первом матче.

В группе из четвертой корзины попались не Гладбах, ”Марсель” или тот же ”Брюгге”, а скромный ”Ференцварош”, главной звездой которого также является тренер. Наконец в 1/16 финала Лиги Европы у ”Брюгге” удачно травмировалась или заболела вся атакующая группа игроков, а те, кто остались, проявили истинное христианское всепрощение ошибкам киевлян во второй игре.

Значит ли это, что ”Динамо” прошло в ⅛ финала на халяву? Нет. Игроки действительно выкладывались, бились изо всех сил, а все тот же Луческу проявил недюжинное умение адаптироваться под обстоятельства. Да, где-то ошибался, как когда в Будапеште затянул с заменами и отложил решение вопроса по выходу из группы на последний тур. Но, в целом, он показал, что умеет добиваться результата даже когда команда далека от его идеала и не может играть с позиции силы против любого соперника.

Между этим ”Динамо” и ”Шахтером”, который, скажем, играл в группе с ”Челси” и ”Ювентусом” — пропасть. Ее не преодолеть за пару лет, но можно попытаться сократить. Для этого есть два ресурса: прогресс тех, кто уже есть, и удачные трансферы. На первое надежды немного — качественный скачок в этом составе могут сделать разве что центрбеки и, возможно, будет апгрейд вратарской позиции, если Нещерет будет играть как против ”Барселоны”, а не как против ”Шахтера”. Все остальные, кажется, уже достигли пика или очень близки к своему потолку. Шапаренко не будет играть как Парехо, а из Беседина не выйдет Морено, даже если Луческу проработает с ними еще 10 лет.

Спойлер: у румына вряд ли есть желание работать тренером еще 10 лет.