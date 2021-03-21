Time to say goodbye: блогер о вылете ”Динамо” из еврокубков
Верить в то, что ”Динамо” выйдет в четвертьфинал после домашних 0:2, было сложно. Кажется, не слишком надеялись на это и сами представители киевского клуба. Иначе не было бы прямого признания от Луческу перед матчем в Испании, что эта игра – больше для престижа. При всех положенных реверансах в духе ”сделаем все возможное” именно фраза о престиже отражала осознание тренером расклада сил.
Стоит ли корить опытнейшего румына за такой подход и, вероятно, такой настрой, передаваемый игрокам? Наверное, нет. В конце концов всегда можно сказать, что Луческу так хотел встряхнуть игроков, большинство из которых никогда не играли в четвертьфиналах еврокубков. Из тех, кто вышел вчера на поле, такой опыт только у Сидорчука и Буяльского, да у Бойко с Гармашем в запасе (и Бурды где-то далеко).
Собственно, эта планка — ⅛ финала Лиги Европы — и была потолком с того похода в сезоне 2014/15, когда удалось прорваться сквозь ”Генгам” и ”Эвертон” в четвертьфинал к ”Фиорентине”. ”Динамо” могло и может проходить команды из чемпионатов второго ряда — АЕК, ”Олимпиакос”, ”Брюгге” — но дальше, как только попадает на клуб из чемпионатов топ-5, ведет себя словно удав перед кроликом и неизменно вылетает.
Вряд ли в этом стоит винить конкретно нынешний состав киевлян. Команды с заметно более сильным наборами игроков не могли дойти и до этой отметки: вспомните неудачи с Блохина с ”Бордо” и ”Валенсией”, а то и Сабо с тем же ”Вильярреалом”. Для того, чтобы можно было бороться с командами уровня выше среднего из топ-лиг, должны совпасть и крепкий состав, и классный тренер. Тогда и выходят победы над тем же ”Эвертоном”, как у Реброва, или над ”ПСЖ” и ”Манчестер Сити” у Семина.
В нынешнем же ”Динамо” объективно виден потолок у большинства состава. Состава, для которого 7-8 передач подряд при попытке выйти через пас от своих ворот — уже сложнейшая задача, неудачное решение которой привело к мячу Морено, убившему призрак надежды на положительный результат хотя бы в отдельно взятом матче. И надо отдать должное Луческу, который с этим набором игроков сделал максимум возможного.
Да, ”Динамо” в этом сезоне, используя шахматную поговорку, везло как первому призеру. ”АЗ” не играл полгода в футбол перед матчем с киевлянами, возил ”Динамо” весь первый тайм, но затем пропустил и рассыпался. ”Гент” уволил тренера перед матчами с киевлянами, а затем еще и украинские футболисты команды помогли по максимуму в первом матче.
В группе из четвертой корзины попались не Гладбах, ”Марсель” или тот же ”Брюгге”, а скромный ”Ференцварош”, главной звездой которого также является тренер. Наконец в 1/16 финала Лиги Европы у ”Брюгге” удачно травмировалась или заболела вся атакующая группа игроков, а те, кто остались, проявили истинное христианское всепрощение ошибкам киевлян во второй игре.
Значит ли это, что ”Динамо” прошло в ⅛ финала на халяву? Нет. Игроки действительно выкладывались, бились изо всех сил, а все тот же Луческу проявил недюжинное умение адаптироваться под обстоятельства. Да, где-то ошибался, как когда в Будапеште затянул с заменами и отложил решение вопроса по выходу из группы на последний тур. Но, в целом, он показал, что умеет добиваться результата даже когда команда далека от его идеала и не может играть с позиции силы против любого соперника.
Между этим ”Динамо” и ”Шахтером”, который, скажем, играл в группе с ”Челси” и ”Ювентусом” — пропасть. Ее не преодолеть за пару лет, но можно попытаться сократить. Для этого есть два ресурса: прогресс тех, кто уже есть, и удачные трансферы. На первое надежды немного — качественный скачок в этом составе могут сделать разве что центрбеки и, возможно, будет апгрейд вратарской позиции, если Нещерет будет играть как против ”Барселоны”, а не как против ”Шахтера”. Все остальные, кажется, уже достигли пика или очень близки к своему потолку. Шапаренко не будет играть как Парехо, а из Беседина не выйдет Морено, даже если Луческу проработает с ними еще 10 лет.
Спойлер: у румына вряд ли есть желание работать тренером еще 10 лет.
Игорь Суркис уже говорил, что готов инвестировать в состав деньги, которые заработал в этом сезоне для клуба Луческу. У президента ”Динамо” точно будет соблазн, если румын выиграет первый за 5 лет титул, оставить все как есть. Мол, и так сойдет, есть же результат, да еще какой.
Не сойдет. По крайней мере, если Игорь Михайлович действительно хочет видеть свой клуб на новом уровне. Никто не требует от ”Динамо” каждый год играть в плей-офф Лиги чемпионов или побеждать в Лиге Европы. Но добиться статуса команды, для которой участие в групповом этапе — что-то само собой разумеющееся, а не подвиг, возможный при удачном стечении обстоятельств, ”Динамо” точно по силам. С этим тренером — и частично с этим составом. Но лишь частично, это принципиально важно.
Тот же ”Брюгге”, который сейчас на этом уровне и может в свой хороший день сыграть с позиции силы вничью на ”Стадио Олимпико” или даже ”Сантьяго Бернабеу” для этого немало тратит. За два последних, доковидных, сезона — более 56 миллионов евро. Сейчас цены на игроков, в отличие от премиальных за еврокубки, пойдут вниз — и в этом шанс ”Динамо” привлечь в составе хотя бы 3-4 игроков, делающих разницу и позволяющих не ждать, пока ”Шахтер” будет откровенно играть через пень-колоду в чемпионате.
Что-то добавить, кстати, можно и продав Цыганкова, если тот блеснет на Евро — нет нужды цепляться за него и топить в золоте. Виктор тоже близок к своему потолку — и, похоже, что этот потолок не предполагает подвигов на уровне матчей против команд калибра ”Вильярреала”. Потому пока у него прекрасная статистика в чемпионате, есть некий флер результатов ”Динамо” в евросезоне и, надеемся, будут еще и мощные выступления на Евро против Северной Македонии и Австрии — самое время упаковать в подарочную обертку, подписать ”Fragile” и отправить миллионов за 15 в западном направлении.
Для инвестиций в это сложное время нужна смелость, нужно понимание футбола и нужен человек, который сможет взять на себя ответственность. Кажется, что прошлым летом Игорь Михайлович, у которого всегда все было в порядке со смелостью, сумел привлечь в клуб человека, у которого есть два оставшихся качества. Луческу определенно способен посоветовать динамовцам кого-то интереснее Бэлуцэ, которого взяли на откровенном безрыбье.
Время сказать ”спасибо” этому составу ”Динамо” — и собирать следующий.
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