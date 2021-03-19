Ваш близкий — новобранец? Смотрите, где он приносит присягу!

В Вируском батальоне воинскую клятву произнесли почти 130 солдат срочной службы. Запись трансляции доступна на странице 1-й пехотной бригады в социальной сети Facebook. Помимо них тем же утром в Минной гавани присягнули на верность республике более 30 военнослужащих военно-морских сил Эстонии.

В 11 часов дня около 130 солдат Караульного батальона принесут присягу в парке Юрьевой ночи в Таллинне. Во 2-й пехотной бригаде торжественные мероприятия запланированы на 14:00. За ними можно будет наблюдать в ходе прямого включения из Куперьяновского батальона. Воинскую клятву произнесут около 50 солдат.

”Базовый курс солдат зимнего призыва этого года был не из легких. Во время первых ночевок в полевых выходах стоял трескучий мороз, а толстый слой снега и промерзшая земля мешали копать окопы. Борьба с коронавирусом также потребовала определенных усилий. Именно поэтому я несказанно рад отличным результатам итоговых экзаменов солдат”, — сказал командир Куперьяновского батальона подполковник Индрек Сарап.

В ходе семинедельного курса военнослужащие 2-й пехотной бригады, как новобранцы из других частей, освоили индивидуальные навыки бойца. Первый этап службы завершился на этой неделе марш-броском на дистанцию около тридцати километров. В ходе похода на контрольных точках проверялись важные навыки бойцов, например, умение оказать первую медицинскую помощь, передвигаться по полю боя, занимать огневую позицию и так далее.

В Эмари принесут присягу 73 солдата срочной службы. Из них 45 человек служат в Командовании киберобороны, 27 — в Батальоне логистики и один записан в состав авиабазы. Итоговый поход этого курса в окрестностях Эмари и Клоога завершился 17 марта, его прошли все солдаты без исключения.

Срок службы военнослужащих зимнего призыва составляет 11 месяцев. Впоследствии они станут командирами младшего звена, водителями или военными специалистами. Боевая подготовка принявших присягу солдат продолжится на следующей неделе.

Произнося текст воинской клятвы, военнослужащие дают слово оставаться верными Эстонской Республике и ее конституционному строю, защищать страну от противника и придерживаться воинской дисциплины. Базовый курс — начальный этап подготовки солдат, в рамках которого они приобретают индивидуальные навыки и знания.