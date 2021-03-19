Подготовка к ”Тотальному диктанту” начинается уже в эту субботу

В эту субботу, в 11 утра, состоится первое из трех подготовительных занятий ”Русский по субботам”, которые проведет лектор Таллиннского университета, филолог Наталья Чуйкина.

”Из-за высокого распространения коронавирусной инфекции и введенных ограничений подготовительные занятия ”Русский по субботам” будут проходить в онлайн-формате, — сказала Наталья Чуйкина. — Необходимо обратить внимание на то, что с этого года изменился формат занятий. Больше не будет отдельного повторения правил, так как цель заключается именно в написании диктанта, проверке себя. Поэтому подготовительное занятие будет состоять из написания диктанта, а затем последует подробный разбор сложных мест. У участников так же, как в аудиторном занятии, будет возможность задать вопросы в электронном виде”.

Для участия в подготовительном онлайн-занятии регистрации не требуется. Присоединиться к уроку можно будет в эту субботу, в 11:00, как на портале Stolitsa.ee, так и на страничке мероприятия ”Тотальный диктант в Таллинне” (@totaldict.tallinn) в социальной сети ”Фейсбук”.

В этом году автором текста ”Тотального диктанта” будет писатель Дмитрий Глуховский. И именно его тексты будут зачитываться также на подготовительных занятиях, которые состоятся 20 и 27 марта, а также 3 апреля.

Для многих жителей столицы ”Тотальный диктант”, который проходит здесь при поддержке Таллиннской городской управы с 2013 года, уже стал традицией. Более того, в 2019 году Таллинн завоевал право стать столицей этой международной акции грамотности, а до этого наш город неоднократно становился самой многочисленной площадкой в мире, занимая первое место по количеству участников за пределами России.

Напомним, что в 2020 году из-за пандемии коронавируса акция впервые была перенесена на осень. Однако для всех желающих, 4 апреля, в изначальную дату ”Тотального диктанта”, горуправа столицы впервые в истории провела приуроченный к Дню Таллинна ”Таллиннский диктант” на русском языке. Он транслировался в прямом эфире на канале ETV+ и на портале rus.err.ee. Кроме того, следить за ним можно было на портале Stolitsa.ee. Текст диктанта, посвященный 100-летию Георга Отса, написал таллиннский журналист и переводчик Николай Караев, зачитал его актер Русского театра Александр Ивашкевич. Работу над ошибками провела филолог Елена Тедер, а проверить свои результаты можно было на портале stolitsa.ee. Свои силы в написании диктанта попробовали более 14 000 любителей русского языка со всей страны.