19.03.2021, 13:31
Лучшая футболистка Беларуси сдала экзамен по эстонскому на уровень B1. Набрала 95%!(1)
Foto: Taavi Sepp
Анастасия Щербаченя (31), признанная лучшей футболисткой Беларуси в последние два года, успешно сдала экзамен по эстонскому языку на уровень B1 .
”Я записалась на экзамен B1 по эстонскому языку, чтобы проверить свои знания. На экзамене были очень сложные вопросы, и я боялась, что провалюсь. Однако, к моему удивлению, я набрала 95% возможных баллов и очень довольна”, — прокомментировала она результаты в интервью Soccernet.ee.
Родившийся в Минске Щербаченя переехала в Эстонию в 2016 году, чтобы выступать за "Пярну". С 2019 года нападающая белорусской сборной играет за "Вапрус", а также тренирует там молодежь.
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