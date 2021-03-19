Лучшая футболистка Беларуси сдала экзамен по эстонскому на уровень B1. Набрала 95%!

”Я записалась на экзамен B1 по эстонскому языку, чтобы проверить свои знания. На экзамене были очень сложные вопросы, и я боялась, что провалюсь. Однако, к моему удивлению, я набрала 95% возможных баллов и очень довольна”, — прокомментировала она результаты в интервью Soccernet.ee.