Ведущий ученый Эстонии годами тайно работал на китайскую военную разведку

Насколько известно Eesti Ekspress, разведывательное управление Генштаба Народно-освободительной армии Китая завербовало Кыутса в 2018 году. Заместитель гендиректора Полиции безопасности Эстонии ( КаПо ) Александер Тоотс сообщил EE, что Кыутс работал на китайцев совершенно осознанно и мотивацией были "традиционные человеческие слабости".

Почему ученый заинтересовал китайцев понять не сложно. Он много лет входил в научный совет Министерства обороны . С 2006 года имел допуск к секретам Эстонии и НАТО. То же строительство глубоководного порта на Сааремаа предполагало и использование его при необходимости военными кораблями НАТО. Кыутс входил в Научно-техническую организацию НАТО, был представителем Эстонии Центре морских исследований и экспериментов НАТО (CMRE).

Список научных заслуг Кыутса, его публикаций и полученных им благодарностей будет длинным. Но при этом по меньшей мере три последних года Кыутс хранил серьезную тайну — он был на зарплате у военной разведки Китая.

Герой этой истории — признанный ученый, который долгие годы работал Институте морских систем. В 2002 году он получил вместе с коллегами Государственную премию Эстонии за работу по поиску наиболее подходящего места для глубоководного порта на Сааремаа .

Наручники защелкнулись на запястьях Тармо Кыутса 9 сентября прошлого года. Это полный тезка бывшего командующего ВМС Эстонии адмирала Тармо Кыутса. Однако в своей сфере ученый Кыутс был не менее известен, что адмирал Кыутс в военной области.

Как выяснил Eesti Ekspress , осужденный мужчина — ведущий ученый Таллиннского технического университета. Мужчина много лет был посвящен как гостайны Эстонии, так и в секретные данные НАТО. Вероятно, именно поэтому он и стал крайне привлекательным для китайской разведки.

Начало судебного процесса по тому же обвинению ожидает еще один человек — они работали в тандеме.

На минувшей неделе вошел в силу создающий определенный прецедент судебный приговор. Если ранее в Эстонии под суд попадали только лица, шпионившие в пользу Российских спецслужб, то теперь впервые эстоннец был признан виновным в том, что он оказывал услуги военной разведке Китая.

"Это означает деньги", — пояснил Тоотс. Помимо денег мужчину мотивировали путешествиями в азиатские страны, шикарными отелями, ужинами в роскошных ресторанах.

Первый раз китайская спецслужба вышла на контакт с Кыутсом в Китае, затем — и в других странах региона. На время пандемии коронавируса встречи временно прекратились.

Государственный прокурор Инна Омблер сообщила EE, что Кыутс всего заработал 17 000 евро. Эта сумма, согласно приговору, была у осужденного конфискована.

По словам Тоотса, так как процесс был закрытым, то нет возможности подробно говорить о том, какую именно информацию передавал Кыутс китайцам. Но до слива государственных тайн Эстонии или НАТО подсудимый не дошел. Но допуск Кыутса к секретам и опасность утечки и стало одной из причин, почему иностранным шпионам не позволили развернуться по полной.

Как уже упоминалось, Кыутс действовал не в одиночку. В тот же сентябрьский день была арестована одна дама. Прокуратура предъявила ей обвинение по той же статье, что и ученому. Поскольку приговор ей не вынесен, ее имя не раскрывается.

О ней известно немного. В свое время она была одной из лучших в женском гольф-свинге Эстонии. Ей принадлежит консалтинговое агентство, но больших денег этот бизнес не приносит. Пару лет назад годовой оборот фирмы был около 30 000 евро, а годом спустя она вовсе прекратило деятельность.

Но, как видно из соцсетей, женщина была большой любительницей путешествовать по миру. Там же можно прочитать об одном интересном случае: когда в 2019 году женщина прилетела в Гонконг, то ее там на несколько часов задержала и допросила китайская полиция. О чем шла на допросе речь, не уточняется.