Регистрация на вакцинацию для пожилых жителей Ласнамяэ завершилась

”Когда мы объявили, что пожилые люди в возрасте старше 70 лет из списков семейных врачей Ласнамяэ получат возможность зарегистрироваться на вакцинацию в эти выходные, мы не могли предположить, как быстро заполнятся эти места. По состоянию на вчерашний вечер распланированы все 2000 доз вакцины. На мой взгляд, это наглядно показывает, что осведомленность жителей Ласнамяэ об опасностях, связанных с коронавирусом, и необходимости вакцинации достаточно высока. Вопрос в том, распространяется ли информация по правильным каналам и предоставляется ли пожилым людям возможность регистрироваться по телефону, а не через интернет”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

При сотрудничестве Больничной кассы, Medicum и местных самоуправлений вчера утром была запущена кампания, которая дает возможность людям в возрасте 70 лет и старше, состоящим на учете у семейных врачей Ласнамяэ, Маарду и Локса, сделать прививку вакциной Pfizer.

В Ласнамяэ вакцинация будет проходить в субботу (20.03), воскресенье (21.03) и понедельник (22.03) в частной клинике Lasnamäe Medicum по адресу ул. Пунане, 61. Добраться до места можно на автобусах 31, 35, 44, 50, 54, 55, 58, 65 и 66. Для тех, кто приедет на автомобиле, со стороны улицы Пунане будет открыта бесплатная парковка. Записанных на вакцинацию людей просят взять с собой документ, удостоверяющий личность, и обязательно сообщить, если прийти на вакцинацию не получится.

”Мы благодарны Больничной кассе за то, что у жителей нашего района появилась дополнительная возможность принять участие в вакцинации, и мы обязательно сообщим жителям Ласнамяэ, когда появится следующая такая возможность”, — добавил Владимир Свет.