За сутки в Эстонии выявлен 1751 случай заражения коронавирусом, умерли 11 человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 1 122 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 858 в Таллинне.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 1553,1 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 20%.

За сутки в больницах открыли 76 новых историй болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждается 691 пациент.

В Эстонии вакцинированы против COVID-19 157 489 человек, две дозы получили 54 772 человека.

Новость дополняется.

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