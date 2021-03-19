За сутки в Эстонии выявлен 1751 случай заражения коронавирусом, умерли 11 человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 1 122 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 858 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 122, в Ляэне-Вирумаа 80, в Пярнумаа и Тартумаа — по 75, в Рапламаа — 58, в Вильяндимаа — 50, на Сааремаа — 47 и в Вырумаа — 30 новых положительных тестов. В Ярвамаа прибавилось 22, в Йыгевамаа — 15, в Ляэнемаа — 11, в Валгамаа — 10, на Хийумаа — шесть и в Пылвамаа — одни новый случай заражения. У 27 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 1553,1 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 20%.

По состоянию на утро 19 марта в больницах находится 691 пациент с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждаются 69 пациентов, из которых на управляемом дыхании 48 человек.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 76. Домой выписали 50 человек, 18 человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение.

За сутки умерло 11 зараженных коронавирусом — 86-летняя женщина, 85-летние женщина и мужчина, 81-летний мужчина, 80-летний мужчина, 78-летний мужчина, 73-летний мужчина, 71-летняя женщина, 69-летний мужчина, 66-летние мужчины. Всего в Эстонии умерло 769 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 4 717 историй болезни COVID-19 с 4 545 пациентами.

По состоянию на 19 марта выздоровело 65 039 человек. Из них история болезни 45 744 человек (70,3%) завершена, у 19 295 человек (29,7%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

В Эстонии с момента возникновения способности диагностирования коронавируса весной 2020 года проведено более 1 071 562 тестов на обнаружение вируса SARS-CoV2. Первичных положительных тестов было 92 780 (8,7% от общего количества тестов).