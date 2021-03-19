К нам пожаловала вакцинационная инквизиция?

Как мантра повторяется тезис о необходимости решения регулятора ЕС по той или иной вакцине. Дескать, без этого никак. Во-первых, это не так. Обязательства такого нет. Напротив, в начале марта официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер подтвердил, что страны ЕС вольны сами делать закупки неевропейских вакцин. Правда есть одно ”но”: все ответственность берут на себя политики такой страны. Так что вопрос не в наличии разрешения, как пытаются нам представить, а в готовности или неготовности брать на себя ответственность.

Вместо аргументов против такой логики нам регулярно являют голые эмоции напополам с откровенной ахинеей. Кандидат в мэры Таллинна от реформистов Кристен Михал и вовсе договорился до того, что Спутник V это, цитирую, ”кремлевская вакцина-мираж”. Видимо он не в курсе, что этот мираж занимает второе место по популярности в мире среди всех вакцин от коронавируса, а Италия и вовсе собирается завод построить. Видимо, по логике Михала, для производства миражей.

Для начала надо вспомнить, что в этой логике мэр Таллинна далеко не первый и не последний политик Европейского Союза. Руководители регионов в Европе регулярно говорят о необходимости закупки российской вакцины. Конечно, можно предположить, что, к примеру, мэр французской Ниццы, премьер-министры немецких Саксонии, Cаксонии-Анхальт и Тюрингии все как один попали под влияние ”ужасной кремлевской пропаганды”. Можно, конечно, так предположить. Но после этого стоит принять ударную дозу валерьянки и подумать головой. Ведь если отбросить в сторону гибридные бредни, то становится ясно, что здравомыслящие руководители регионального уровня, те, кто непосредственно, в силу должностных обязанностей, ежедневно занимаются решением проблем, связанных с пандемией, просто предлагают еще одну возможность в борьбе с коронавирусом.

Позволю высказаться даже не столько в защиту Кылварта, сколько в поддержку элементарного здравого смысла при обсуждении вопроса, стоит ли закупать вакцину за пределами ЕС. Вопрос ведь прост: ситуация критическая и если вакцину предлагает, к примеру, РФ или Китай , то надо как можно скорее начать переговоры.

Во-вторых: мы будем ждать пока неповоротливая европейская бюрократия решит может ли данная вакцина спасать жизни? Дескать, вот знающие люди проверят, дадут добро, тогда и мы будем знать, что от Спутника есть толк. Вы серьезно? Эти знающие люди уже проверили и дали добро одной замечательной вакцине, от которой сейчас как черт от ладана шарахаются одна за одной европейские страны. Может стоит посмотреть практику применения и статистику по той или иной вакцине в мире? В конце концов, никто не запрещает уже сейчас начать переговоры с производителями вакцин из-за пределов ЕС, чтобы на момент получения официального разрешения, если уж оно так необходимо, уже иметь на руках договоренности о поставках.

Что важнее для уважаемой политической элиты: басни о руке Кремля, которая норовит всех шприцевать русским духом или здоровье жителей страны и максимально быстрый выход из экономического штопора? Лично у меня складывается мнение, что политики нашей страны в критике российской или китайской вакцины больше думают не о жителях Эстонии, а о своих собственных карьерных перспективах в брюссельских коридорах власти.

Кстати, о руке Кремля. Возможно, конечно, что Путин лично спит и видит, что, получив вакцину, Эстония будет в пояс кланяться России и никогда не забудет оказанную услугу. Возможно президент РФ даже кушать не может от одной мысли об этом. Но мы то с вами знаем, что надежды эти наивны и безосновательны, ибо благодарность восточному соседу за что бы то ни было — это не наше, от слова совсем. Многократно проверено историей.

Я придерживаюсь мысли, что без разницы какого цвета кошка — лишь бы она ловила мышей. Вопрос закупки той или иной вакцины не более чем бизнес. Нам же не бесплатно ее предлагают под какие-то немыслимые обязательства. Премьер-министр Кая Каллас руководит партией Реформ, которая всегда говорила об интересах бизнеса. Так и закупка вакцины, это не более чем бизнес-решение: у вас товар, у нас деньги. Может быть стоит руководителю правительства вспомнить о бизнес-логике и интересах простых жителей страны, которые, если верить опросам, весьма скромно оценивают успехи нового премьера в борьбе с коронавирусом.