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19.03.2021, 08:10
ФОТО | На Пярнуском пляже образовались ледяные горы
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Foto: Eiliki Pukk
Один из первых признаков наступления весны в Пярнуском заливе — маленькие и большие нагромождения льда на пляже, который выглядят, как настоящие горы!
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