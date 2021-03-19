Новости Эстонии
19.03.2021, 08:10

ФОТО | На Пярнуском пляже образовались ледяные горы

 
Foto: Eiliki Pukk
Один из первых признаков наступления весны в Пярнуском заливе — маленькие и большие нагромождения льда на пляже, который выглядят, как настоящие горы!