В Мустамяэ произошла цепная авария с грузовиком и двумя легковушками, есть пострадавшие

В 11:15 на перекрестке шоссе Лагеди-Арукюла-Пенинги и Ярси теэ в Харьюмаа 47-летний мужчина на Dacia Duster врезался в передвигавшийся по главной дороге Jeep Grand Cherokee, за рулем которого был 60-летний мужчина. В результате столкновения Jeep вылетел в кювет и перевернулся на крышу. Водителя Dacia доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.