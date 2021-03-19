В Мустамяэ произошла цепная авария с грузовиком и двумя легковушками, есть пострадавшие
В 11:15 на перекрестке шоссе Лагеди-Арукюла-Пенинги и Ярси теэ в Харьюмаа 47-летний мужчина на Dacia Duster врезался в передвигавшийся по главной дороге Jeep Grand Cherokee, за рулем которого был 60-летний мужчина. В результате столкновения Jeep вылетел в кювет и перевернулся на крышу. Водителя Dacia доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
В 15:51 поступило сообщение о ДТП около Таммсааре, 113 в Таллинне, когда 63-летний мужчина на грузовике MAN TGS врезался сзади в остановившийся Volkswagen Touareg, за рулем которого был 37-летний мужчина. От удара Volkswagen отбросило вперед в автомобиль Opel Astra, которым управлял 76-летний мужчина. Водителя грузовика доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Точные детали ДТП выясняются.