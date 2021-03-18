Полиция призывает жителей Ида-Вирумаа не приходить в бюро ходатайствовать о документах(1)
По данным статистики, Северо-Восток занимает последнее место среди всех уездов страны по использованию онлайн-бюро самообслуживания Департамента полиции при подаче заявления на замену документов.
"К сожалению, на данный момент здесь самый низкий показатель. Всего 15% людей используют эту возможность. Я думаю, что люди просто привыкли ходить на место. Хотя у нас на домашней страничке politsei.ee есть все возможности сделать все необходимое из дома, и прийти только для того, чтобы забрать свой документ", — сказал "Актуальной камере" руководитель участковых полицейских Нарвы Кальмер Янно.
Также, если документ просрочен, и нет острой необходимости в его использовании, то не стоит сейчас в срочном порядке подавать документы на замену. Никто никого не будет наказывать за просроченный документ.