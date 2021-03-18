Полиция призывает жителей Ида-Вирумаа не приходить в бюро ходатайствовать о документах

"К сожалению, на данный момент здесь самый низкий показатель. Всего 15% людей используют эту возможность. Я думаю, что люди просто привыкли ходить на место. Хотя у нас на домашней страничке politsei.ee есть все возможности сделать все необходимое из дома, и прийти только для того, чтобы забрать свой документ", — сказал "Актуальной камере" руководитель участковых полицейских Нарвы Кальмер Янно.