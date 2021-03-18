Банк: люди продолжают присоединяться к III пенсионной ступени

”В присоединении к третьей ступени царит далеко не затишье, хотя сейчас оно и не такое интенсивное, как в конце прошлого года. За первые два месяца года количество договоров третьей ступени в Эстонии выросло почти на четыре процента, что является хорошим результатом с учетом предшествовавшего ему быстрого роста. По сравнению с прошлым годом, людей, накапливающих деньги в третьей ступени, почти в три раза больше, и видно, что люди по-прежнему интересуются этой ступенью”, — сказала руководитель эстонского филиала SEB Life and Pension Baltic Трийн Мессимас.

Если в конце февраля 2020 года к третьей ступени в Эстонии присоединились почти 51 500 человек, то сейчас это число достигло 145 000.

Результаты недавно проведённого банком SEB опроса о готовности к пенсии также показали позитивный настрой и отношение жителей Эстонии к индивидуальным решениям накопления и инвестиций, в том числе к третьей ступени. По мнению респондентов, это решение было поставлено на первое место как источник дохода, который может обеспечить наибольшую часть будущей пенсии. На втором месте оказался доход, получаемый из второй ступени, а получаемая от государства пенсия — на третьем.

”Дополнительные сбережения помогают приблизиться к размеру желаемой пенсии. Однако обязательно стоит помнить, что залог успеха в накоплении — это регулярные взносы. Кроме того, время от времени стоит узнавать, сколько пенсионных активов накоплено в различных накопительных решениях и насколько вы приблизились или отдалились от своей цели”, — добавила Мессимас.

Третья ступень — это дополнительный вариант накопления, причем для инвестора в нем имеется ряд преимуществ. Со взносов в третью ступень государство возвращает подоходный налог. Подоходный налог может быть возвращен со взносов, которые не превышают 15% годового брутто-дохода человека, или 6000 евро в год.

Третья пенсионная ступень — это личные деньги человека, которые при необходимости можно использовать до выхода на пенсию.