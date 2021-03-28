Аспирин в малых дозах может снизить риск попасть в отделение интенсивной терапии и умереть от COVID-19

Это дешёвое и доступное всем лекарство может уберечь пациентов от попадания в отделение интенсивной терапии и снизить их риск умереть, так как оно способствует предотвращению образования мельчайших тромбов. Об этом сообщили учёные из Университета Джорджа Вашингтона в исследовании, опубликованном в журнале Anesthesia & Analgesia.

Аспирин особенно хорош тем, что является одним из наиболее широкодоступных безрецептурных препаратов. Его стоимость ничтожна по сравнению с другими препаратами, повсеместно используемыми для борьбы с COVID-19, например, ремдесивиром, стоимость стандартного курса лечения которым может составлять тысячи долларов.

Аспирин помогает предотвратить образование тромбов, поэтому людям, перенёсшим сердечный приступ, часто советуют ежедневно принимать детский аспирин.

”Причина, по которой мы начали изучать воздействие аспирина на COVID-19, заключается в том, что уже весной было понятно, что у всех пациентов проявилось множество тромботических осложнений”, — рассказал доктор Джонатан Чоу, доцент кафедры анестезиологии и неотложной помощи Школы медицины и здравоохранения имени Джорджа Вашингтона.

”Вот почему мы подумали, что использование антитромбоцитарных препаратов или разжижителей крови, таких как аспирин, может быть полезно при COVID-19”.

Команда исследователей изучила истории болезни 412 пациентов, поступивших в несколько больниц США в период с марта по июль 2020 года. Около 24% пациентов принимали аспирин в течение 24 часов после поступления в больницу или в течение семи дней до этого. Но большинство, 76%, не принимали препарат. Было обнаружено, что употребление аспирина имело прямую связь с уменьшением количества больных, находившихся на вентиляции лёгких, на 44%, находившихся в отделении интенсивной терапии — на 43%, и снижением внутрибольничной смертности на 47%.