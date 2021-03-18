В Швеции стартует заключительный этап КМ по биатлону: сборная Эстонии выступит экспериментальным составом

У женщин впервые в сезоне на старт выйдет 24-летняя Сюзан Кюльм. Четыре года назад она провела свою дебютную гонку в финском Контиолахти, однако в последние сезоны испытывала проблемы со здоровьем и не показывала высоких результатов. В Эстерсунде у нее появится возможность проявить себя в полной мере и сделать заявку на место в команде.