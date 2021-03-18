В Швеции стартует заключительный этап КМ по биатлону: сборная Эстонии выступит экспериментальным составом(2)
В мужских гонках выступят молодые Кристо Сиймер и Роберт Хелдна.
У женщин впервые в сезоне на старт выйдет 24-летняя Сюзан Кюльм. Четыре года назад она провела свою дебютную гонку в финском Контиолахти, однако в последние сезоны испытывала проблемы со здоровьем и не показывала высоких результатов. В Эстерсунде у нее появится возможность проявить себя в полной мере и сделать заявку на место в команде.
Лидером женской сборной Эстонии на последнем этапе сезона будет Йоханна Талихярм, которая набрала 72 очка и в общем зачете занимает 55-е место.
В пятницу канал ETV+ покажет две спринтерские гонки. В 13:30 на старт выйдут женщины, а в 16:20 — мужчины.
Биатлон. Кубок мира. 10-й этап. Эстерсунд, Швеция. Расписание соревнований
19 марта
14:30 мск – спринт, женщины.
17:30 мск – спринт, мужчины.
20 марта
14:15 – гонка преследования, женщины.
17:15 – гонка преследования, мужчины.
21 марта
15:00 – масс-старт, женщины.
17:30 – масс-старт, мужчины.
Изначально финальный этап Кубка мира должен был пройти в Хольменколлене (Норвегия), однако норвежские власти ввели жёсткие карантинные меры, и Международный союз биатлонистов перенёс соревнования в Эстерсунд.
В общем зачёте Кубка мира у женщин досрочно победила норвежка Тириль Экхофф. У мужчин лидирует действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» норвежец Йоханнес Бё, напоминает "Чемпионат".