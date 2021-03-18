Регулятор ЕС рекомендует использовать вакцину AstraZeneca

Вместе с тем регулятор ЕС высказался за то, чтобы включить выявленные у привитых заболевания, которые вызвали особое беспокойство, в список возможных побочных эффектов. Кроме того, необходимо продолжать исследование этих случаев, отметили в EMA.

Ранее появились сообщения о возможных тяжелых побочных эффектах вакцины AstraZeneca, в связи с которыми Германия, Франция, Италия, Нидерланды и ряд других стран приостановили ее применение. В частности, в ФРГ зафиксированы 13 случаев тромбоза мозговых вен среди привитых вакциной AstraZeneca — у 12 женщин и одного мужчины в возрасте от 20 до 63 лет, трое из них умерли. В Австрии 49-летняя медсестра умерла от проблем со свертыванием крови через 10 дней после прививки.