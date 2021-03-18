18.03.2021, 19:42
Отборочный матч ЧМ-2022 перенесен из Эстонии в Польшу(1)
Madis Veltman
Отборочный матч чемпионата мира между сборными Эстонии и Чехии, который должен был пройти 24 марта в Таллинне, состоится в этот же день на нейтральном поле в Польше, сообщает rus.err.
Согласно действующим в Эстонии правилам, проведение спортивных соревнований на открытом воздухе разрешается, если в них участвует вместе с организаторами до 100 человек. УЕФА для отборочных матчей ЧМ требует, чтобы на стадионе было минимально 150 человек.
После консультаций с УЕФА было решено, что поединок пройдет в польском Люблине. Матч в прямом эфире покажет телеканал ETV2. Начало в 19:00.
Перенос матча обойдется ЭФС примерно в 300 000 евро, в эту сумму входят поездки сборных и организаторов, аренда стадиона и прочие связанные с организацией игры расходы.