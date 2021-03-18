Отборочный матч ЧМ-2022 перенесен из Эстонии в Польшу

Согласно действующим в Эстонии правилам, проведение спортивных соревнований на открытом воздухе разрешается, если в них участвует вместе с организаторами до 100 человек. УЕФА для отборочных матчей ЧМ требует, чтобы на стадионе было минимально 150 человек.