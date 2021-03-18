18.03.2021, 21:19
Балтийская принцесса Диана. Как рижанка стала звездой боулинга в Америке(1)
ФОТО: Из личного архива
Два года назад она входила в тройку лучших игроков мира, но эксперименты с техникой отбросили ее назад. Впрочем, после вынужденного простоя, связанного с пандемией, Диана Завьялова готова вернуться в элиту и вновь примерить на себя роль главной принцессы мирового боулинга. Вы спросите — а разве это вообще можно назвать спортом? Диана, родившаяся и выросшая в Риге, не понаслышке знает, что многие относятся к боулингу как к развлечению, и активно старается изменить имидж игры в глазах общественности.