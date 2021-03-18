Балтийская принцесса Диана. Как рижанка Диана Завьялова стала звездой боулинга в Америке

Мы познакомились с Дианой четыре года назад в Риге. Она рассказывала о различных тонкостях боулинга, о которых ничего не известно тем, кто "не в теме". Технике, которая помогает сбивать кегли, Диана уделила лишь 20% времени, сказав, что главное в ее деле — психологическая подготовка и знания. Девушка рассказала о процессе нанесения масла на дорожки для боулинга. Выяснилось, что дорожки покрывают специальным маслом, слоя которого невозможно увидеть невооруженным глазом, поэтому перед соревнованиями организаторы показывают участникам схему, на которой показано, как нанесено масло.

Визуально идентичные шары тоже играют немаловажную роль. Если у одного шара ядро полностью симметричное, то у другого слегка выпуклое. Вот почему профессионалы получают шары без предварительно просверленных отверстий — мастера подготовки и обработки инвентаря знают хитрые способы, как сделать нелегальные шары легальными.

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