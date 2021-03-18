С 1 мая в Эстонии начнут действовать Правила хорошего тона при общении с лоббистами

Оба документа будут опубликованы как на домашней странице Министерства юстиции, так и на сайте государственной канцелярии. Руководства основываются на рекомендациях антикоррупционного объединения государств — членов Совета Европы GRECO.

Руководство о том, как избегать конфликта интересов, является сводом этических принципов для министров и их советников, которые позволяют избежать конфликта интересов. Эти принципы позволяют сформировать культуру прозрачности принятия решений, за их нарушение не предусмотрены санкции, однако предполагается, что министры и их советники будут осведомлены об этих принципах и станут им следовать.

Правила хорошего тона при общении с лоббистами увеличат прозрачность и понятность процессов законотворчества. Лобби является нормальной частью демократического процесса, через которое представители различных групп интересов представляют свои интересы. Однако этот процесс должен быть публичным и происходить на равных для всех сторон основаниях.

Правила хорошего тона дефинируют понятие лоббиста и лобби, в них также приводятся примеры того, кого можно рассматривать в качестве лоббиста. Правила хорошего тона, которые должны соблюдать должностные лица при общении с лоббистами, обязывают помимо прочего обнародовать информацию о таких встречах.

Правила хорошего тона начнут применяться с 1 мая 2021 года, чтобы правительственные учреждения успели оповестить должностных лиц о требовании обнародовать информацию о встречах с лоббистами и проинструктировать их. Встречи с лоббистами нужно будет публиковать в интернете с 30 июня 2021 года.