Новости Эстонии
18.03.2021, 19:05

ФОТО | 30 депутатов Рийгикогу получили сегодня первую дозу вакцины AstraZeneca

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В Ида-Таллиннской центральной больницы сегодня прошли вакцинацию те члены парламента, которые выразили на то свое желание и у кого была возможность сделать это сегодня.

Вторую дозу AstraZeneca 30 вакцинированных сегодня народных избранников получат 13 мая, то есть через 8 недель.

Правительство приняло решение о вакцинации членов Рийгикогу и правительства в четверг на прошлой неделе.

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